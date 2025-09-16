Domácí

Zbouráme města, aby bylo uhlí? Green Deal je neuvěřitelně úspěšný, říká Pavel Franc

Tým Spotlight Tým Spotlight
před 3 hodinami
O Green Dealu by se mělo mluvit pozitivně, ač tomu tak není. "Je to ve skutečnosti úspěšná politická agenda, která se plní," říká v pořadu Spotlight Pavel Franc, ředitel expertní skupiny Frank Bold.
Spotlight Aktuálně.cz - Pavel Franc | Video: Tým Spotlight

Před volbami se pověst Green Dealu ještě zhoršuje. Většina českých politických stran navrhuje zpomalení nebo zastavení rychlé dekarbonizace. Pro mnohé představuje velké břímě pro společnost. Franc ale upozorňuje, že EU už dokázala snížit emise skleníkových plynů o 37 z dohodnutých 55 procent.

Green Deal není podle France jen o snížení rizik, které přináší klimatická změna, ale také o příležitostech zajistit si do budoucna zdroje energie. Ve střednědobém horizontu, tvrdí, se nemůžeme spolehnout na jádro, uhlí dojde a bourání měst kvůli další těžbě bude ekonomický neudržitelné. Optimálním řešením není ani veškerý dovoz energií do Česka.

"Nezbývá nic jiného, než opravdu investovat do obnovitelných zdrojů a zvyšovat jejich podíl, abyste nějakým způsobem stabilizovali a predikovali ekonomiku," tvrdí Franc, který také upozornil na to, že především evropští politici podcenili začátek boje s globálním oteplováním a nechali Čínu, aby ovládla trh se zelenými technologiemi.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:06-06:37 Proč se z Green Dealu stalo v Česku tak trochu nebezpečné slovo? Jak odpovídá na argument, že je drahý a globální emise stejně neovlivní? Je to ideologie, strategie, nebo jejich kombinace?

06:37-12:06 V čem je Green Deal náročný pro energetické koncepce státu i pro podniky? V čem legislativně či prakticky kulhá systém emisních povolenek?

12:06-19:15 Nezavádí rozšíření povolenek a sociální fond "socialistické" přerozdělování? Můžou solární a větrné zdroje v českých podmínkách spolehlivě pokrýt potřebu bez skokového zdražení distribuce?

19:15-24:34 Proč se velkým energetickým firmám do změn nechce? Které obory jsou v důsledku energetické transformace "na vymření"? Jak velké budou celkové náklady Green Dealu a jaká je očekávaná návratnost?

24:34-29:58 Jak se české firmy ke Green Dealu staví? Jak snadné je dnes získat dotace na udržitelné projekty ve firmách? Zlepšilo se Česko v podpoře oproti Polsku, nebo naopak? Obejde se firma nebo jednotlivec při energetické transformaci bez externích poradců?

29:58-35:22 Jaká je v Česku ochota provozovat odpovědné a udržitelné podnikání? Neudělali tvůrci Green Dealu chybu v komunikaci a byrokracii?

 
