Největší obranná iniciativa od konce studené války? EU má plán na přezbrojení

"V tomto okamžiku, který se vyskytne jednou za generaci, potřebujeme... strategický plán na přezbrojení Evropy," prohlásila tento týden v Bruselu předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová po návštěvě Ukrajiny. Podle agentury Bloomberg má plán za odhadované stovky miliard eur už konkrétní obrysy. Kde peníze získat?

Komise má umožnit členským státům větší výdaje prostřednictvím uvolnění fiskálních pravidel. Státy by tak mohly překročit povolenou míru zadlužení. Mohlo by se to týkat nejméně 160 miliard eur (asi čtyři biliony korun).

Na úrovni EU má také dojít ke vzniku nového společného nástroje. V jeho rámci by se použily prostředky především na investice do společných projektů v oblastech jako protivzdušná obrana, schopnosti dálkového úderu, rakety, drony a umělá inteligence vojenské úrovně.

A nakonec má dojít k uvolnění investičních omezení pro Evropskou investiční banku. V současnosti jí je dovoleno investovat pouze do takzvaného zboží dvojího určení (tedy například dron, který může být využit jak civilně, tak vojensky). A i to až od loňského roku. Dosud ale nesmí investovat přímo do výroby zbraní a munice. Změna také otevře cestu pro dodatečné financování soukromými bankami.



Vedle toho zvažuje podle Bloombergu von der Leyenová i možné využití dosud nevyčerpaných fondů EU, například z Fondu obnovy (na obnovu po pandemii koronaviru) nebo z Fondů soudržnosti. Další myšlenkou je využít Evropský stabilizační mechanismus, tedy jakýsi záchranný fond eurozóny ve výši 500 miliard eur (12,5 bilionu korun). To ale naráží na fakt, že ne všechny země EU jsou také součástí prostoru společné měny.



Kromě iniciativ EU se Dánsko rozhodlo zvýšit své obranné výdaje na tři procenta HDP a pravděpodobný nový německý kancléř Friedrich Merz plánuje vytvoření národního obranného fondu ve výši až 200 miliard eur (asi pět bilionů korun). Tradičně nejvíce investuje v Evropě v posledních letech do obrany Polsko - loni to bylo přes čtyři procenta HDP.

Mohlo by vás zajímat: Vysypou 40 ran a utíkají pryč. Četě s kanonem velí drobná Ukrajinka, popisuje Čech (17. 2. 2025)