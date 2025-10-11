Objev, který zaskočil vědce. Měsíc Saturnu splňuje klíčové podmínky pro život

Výzkumný tým z univerzity ve Stuttgartu podrobně přezkoumal data z roku 2008, kdy sonda Cassini proletěla nejblíže k Enceladu. Během své mise sonda přímo prolétla gejzíry ledových zrnek a plynů, které tryskají z ledového povrchu skrze trhliny poblíž jižního pólu měsíce. Díky tomu vědci získali jasnější obraz o chemickém složení podpovrchového oceánu.
Vedle potvrzení přítomnosti některých organických molekul, včetně prekurzorů aminokyselin - stavebních kamenů proteinů, tedy složitých molekul nezbytných pro život - objevili také nové třídy organických sloučenin, které dosud nebyly zaznamenány.
"Našli jsme několik kategorií organických - tedy převážně uhlík obsahujících - molekul, které mají různé struktury a chemické vlastnosti," uvedl pro časopis Nature Astronomy Nozair Khawaja, hlavní autor studie.
Tyto molekuly by za vhodných podmínek mohly hrát roli v procesech vedoucích k tvorbě složitějších organických sloučenin klíčových pro vznik života. Khawaja však zdůrazňuje, že se tyto molekuly mohou tvořit i abioticky, tedy bez jakékoliv interakce se životem.
Měsíc Enceladus, pojmenovaný podle obra z řecké mytologie, je považován za jedno z nejpozoruhodnějších míst ve sluneční soustavě pro hledání mimozemského života. Patří mezi vnitřní měsíce prstencového Saturnu, druhé největší planety soustavy. Má průměr 504 kilometrů a obíhá Saturn ve vzdálenosti přibližně 240 tisíc kilometrů, uvádí Reuters.
Vhodné prostředí pro vznik života
Podle vědců disponuje Enceladus jednak chemickými složkami potřebnými pro život, jednak hydrotermálními průduchy, z nichž proudí horká voda plná minerálů. Takové prostředí je podobné tomu, ve kterém se podle některých teorií mohly zrodit první organismy na Zemi. Oceán se nachází pod ledovou krustou silnou asi 20 až 30 kilometrů.
"Nejdříve je třeba zdůraznit, že jsme na Enceladu život nenašli. A i kdyby tam nějaké známky byly, pochybuji, že bychom je zaznamenali v datech z přístrojů Cassini, které byly již zastaralé. Máme však přesvědčivé důkazy, že na Enceladu existují všechny tři klíčové složky obyvatelnosti - kapalná voda, zdroj energie a nezbytné prvky a organické látky," dodal Khawaja.
Vědci provedli detailní chemickou analýzu ledových zrnek odebraných přímo z gejzíru během průletu sondy rychlostí téměř 65 tisíc kilometrů za hodinu Tato zrnka jsou drobnými kousky zmrzlé vody z podpovrchového oceánu, které byly vyvrženy jen pár minut před tím, takže je nestihlo ovlivnit intenzivní kosmické záření. Chemické vlastnosti těchto zrn tak odrážely složité chemické reakce probíhající v oceánu.
Evropská kosmická agentura (ESA) plánuje misi, která by měla za několik desetiletí přistát na povrchu Enceladu. NASA mezitím již vyslala sondu k měsíci Europa u Jupiteru, která je dalším slibným kandidátem na přítomnost základních stavebních kamenů pro vznik mimozemského života.