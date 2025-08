Jestli mi nedáte víc akcií, odstoupím. Miliardář Elon Musk hrozil své Tesle

Představenstvo společnosti Tesla v pondělí dalo 96 milionů akcií v hodnotě přibližně 30 miliard dolarů (asi 650 miliard korun) Elonu Muskovi poté, co nejbohatší muž světa pohrozil, že firmu opustí, pokud nad ní nezíská větší kontrolu.

"Udržet Elona je důležitější než kdykoli předtím," uvedla společnost v dopise akcionářům. "Jsme přesvědčeni, že toto ocenění Elona motivuje k tomu, aby v Tesle zůstal… a dodá mu energii a soustředí ho na to, aby Teslu posunul do další éry růstu," napsal výrobce elektrických automobilů. Musk hrozil, že opustí Teslu a upřednostní jiné podniky. Nejbohatší muž světa také řídí SpaceX, xAI, Neuralink a společnost Boring.

Tesla se s Muskem přitom už sedm let soudí kvůli tomu, že miliardář chtěl před lety přiznat odměnu ve výši 56 miliard dolarů, což by byla největší odměna v historii USA. Loni v lednu soud rozhodl, že je odměna nepřiměřená, že členové představenstva byli pod Muskovým vlivem a že schvalovací proces byl chybný. Musk se letos v březnu proti soudnímu rozhodnutí odvolal s tím, že soud nižší instance při zrušení rekordní odměny učinil řadu právních chyb.

Výrobce elektromobilů na začátku roku oznámil, že vytvoří zvláštní komisi, která Muskovo odměňování posoudí, nejsou k tomu ovšem dostupné žádné další informace.

Samotný Musk varoval, že by ho mohli sesadit "aktivističtí akcionáři". "Myslím, že moje kontrola nad Teslou by měla stačit k zajištění toho, aby se ubírala správným směrem, ale neměla by být tak velká, aby mě nemohli vyhodit, kdybych se zbláznil," prohlásil.

Díky novým akciím bude mít Musk, který je ve firmě také jako generální ředitel, přibližně 16 procent akcií (dosud měl asi 13 procent) Měl by tak mít větší vliv na směřování společnosti.

Ta od začátku roku ztratila asi čtvrtinu své hodnoty. Společnost se potýká hned s několika problémy, během Muskova působení v Trumpově administrativě spadly prodeje v Evropě a na dalších klíčových trzích. Musk slíbil, že se na Teslu znovu zaměří.