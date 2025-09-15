Zahraničí

Elon Musk nakoupil na burze akcie Tesly za miliardu dolarů, cena v reakci roste

Americký miliardář a šéf automobilky Tesla Elon Musk nakoupil 2,57 milionu akcií této společnosti v hodnotě přibližně jedné miliardy dolarů (20,6 miliardy korun). Uvedl to zpravodajský server televize CNBC s odvoláním na pondělní hlášení americké Komise pro cenné papíry (SEC).
Archivní foto Elona Muska.
Archivní foto Elona Muska. | Foto: Reuters

Podle dat společnosti Verity jde o Muskův dosud největší nákup akcií Tesly co do hodnoty. Akcie firmy po zveřejnění informace rostou na newyorské burze o více než šest procent.

Naposledy Musk podle Verity nakupoval akcie Tesly na burze v únoru 2020, kdy pořídil zhruba 200 tisíc akcií za deset milionů dolarů. Před pátečním nákupem šéf Tesly vlastnil přibližně 13 procent společnosti.

Muskovy nákupy jsou podle analytika Dana Ivese ze společnosti Wedbush známkou důvěry a ukazují, že miliardář zvyšuje sázku na umělou inteligenci v Tesle. Jsou podle něj také povzbuzením pro ty investory, kteří sázejí na růst ceny akcií automobilky.

Firma nedávno oznámila, že na listopadové valné hromadě požádá akcionáře o schválení nového balíčku odměn pro Muska ve výši až 975 miliard dolarů v závislosti na splnění různých firemních cílů.

Tesla se v posledních měsících potýká s poklesem prodejů. Na evropských trzích čelí konkurenci čínského výrobce BYD, ve Spojených státech se změnou dotační politiky. Přesto akcie firmy za poslední tři měsíce vzrostly o více než 25 procent.

Britský ekonomický deník Financial Times na začátku roku připomněl, že pokles prodeje vozů Tesla v celé Evropě přišel ve stejné době, kdy se Musk zapojil do předvolební kampaně v Německu, kde podpořil stranu Alternativa pro Německo (AfD) označovanou za krajně pravicovou. Reputaci značky poškodily také jeho provokativní výroky, zapojení do americké politiky a vztahy s administrativou amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Tesla vznikla v roce 2003. Pod Muskovým vedením se stala jedním z nejvýznamnějších výrobců elektromobilů na světě. Firma se v posledních letech snaží rozšířit aktivity mimo automobilový sektor, včetně vývoje robotických systémů a energeticky.

 
