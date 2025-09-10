Larry Ellison sesadil Elona Muska z pozice nejbohatšího muže světa

Hodnota Muskova majetku činila zhruba 385 miliard dolarů, uvedla agentura Bloomberg. Akcie společnosti Oracle vykazovaly ve stejnou dobu nárůst o více než 40 procent.
Firma při prezentaci čtvrtletních výsledků po skončení úterního obchodování na burze uvedla, že registruje silný nárůst poptávky po svých cloudových službách ze strany podniků působících v oblasti umělé inteligence. Předpověděla, že tržby divize Oracle Cloud Infrastructure se v tomto finančním roce zvýší o 77 procent na 18 miliard dolarů a do finančního roku 2030 se vyšplhají až na 144 miliard dolarů.
Jedenaosmdesátiletý Ellisson vlastní ve společnosti Oracle podíl kolem 41 procent. Čtyřiapadesátiletý Musk je největším akcionářem firmy na výrobu elektromobilů Tesla. Akcie Tesly jsou však v letošním roce pod tlakem kvůli poklesu odbytu. Tesla se potýká s rostoucí konkurencí a stárnoucím sortimentem, značku navíc poškozují Muskovy politické aktivity.