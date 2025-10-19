Zahraničí

Fáze nula je tady. Analytici varují Západ před velkým omylem, Rusko je o krok napřed

Eliška Novotná Eliška Novotná
před 1 hodinou
Rusko se ve válce na Ukrajině velmi rychle adaptuje. Výhodou je pro něj především jeho zaměření na válčení pomocí dronů a neustálá militarizace společnsoti a nábory. Díky tomu Kreml může dosáhnout bodu, kdy bude schopné zaútočit na státy NATO dříve, než západní stratégové předpokládají, píší ve své zprávě analytici z amerického Institutu pro studium války (ISW).
"Rusko své záměry maskuje a ve skutečnosti se snaží otestovat naše hranice," řekl Jäeger | Video: X/Gerashenko_en

Uniklé interní dokumenty hlavního ruského výrobce tanků, Uralvagonzavodu, které má ISW k dispozici, popisující ruské cíle naznačují velmi ambiciózní plán - v letech 2026 až 2036 zmodernizovat obrněnou techniku s více než dvěma tisíci tanky. Analytici nicméně ve své zprávě oznámili, že Rusko může pro NATO představovat hrozbu už mnohem dříve, a to i bez nutnosti obnovy jeho tanků.

Podle údajů ISW Moskva dokáže udržet a obnovit své síly i přes těžké ztráty na Ukrajině - Rusko totiž pokračuje ve svých snahách o budování sil a vytvoření strategické rezervy lidských zdrojů. Podle odhadů by tak mohlo rychle nasadit významnou bojovou sílu na východní straně NATO během několika měsíců po skončení války na Ukrajině. Nic také nenasvědčuje tomu, že by Moskva čekala na úplné obnovení svých sil, než zintenzivní agresi proti NATO. K útoku tak může dojít ještě dřív. 

Analytici připomínají, že Rusko už vstoupilo do takzvané "fáze nula". Ta obsahuje operace zahrnující průběžný průzkum pomocí dronů a sabotážní akce zaměřené na infrastrukturu a vojenské objekty v Evropě. Tato fáze slouží k nastavení psychologických a informačních podmínek před potenciálním vojenským konfliktem, vysvětlují analytici. 

Rusko aktuálně podle ISW získává cenné zkušenosti s moderním válčením v rychle se měnícím prostředí, kde inovace přicházejí extrémně rychle. A přitom vede vysoce ztrátovou, pěchotou vedenou válku na Ukrajině - konflikt, s jakým Evropa nepřišla do styku od 40. let minulého století.

"NATO a jeho spojenci se musí připravit na odražení a v případě nutnosti na porážku hrozeb, které Rusko pravděpodobně představí bezprostředně po skončení aktivních bojů na Ukrajině, ale také v navazující budoucnosti," uzavřel ISW. 

Velitel ukrajinských dronařů Robert „Magyar" Brovdi zveřejnil video, na kterém ruské drony číhají až 40 km za frontou. Varoval vojáky i civilisty.
 
