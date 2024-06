"To vy jste hrdina." Veterán Dne D objal Zelenského, dojatý prezident mu děkoval

Čtvrteční oslavy 80. výročí spojeneckého vylodění ve francouzské Normandii doprovázelo dojemné setkání ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského s americkým veteránem z druhé světové války a přímým účastníkem Dne D, devětadevadesátiletým Melvinem Hurwitzem.

Ukrajinský prezident Volodomyr Zelenskyj při připomínce 80 let od Dne D objal válečného veterána | Video: Reuters

Krátký rozhovor Zelenského, který vede obranu své země proti ruským okupantům, s Hurwitzem na pláži Omaha promítaly velkoplošné obrazovky a záznam se brzy rozšířil na sociálních sítích.

"Jste zachránce lidu," obrátil se veterán sedící na invalidním vozíku na Zelenského. "Vehnal jste mi slzy do očí," dodal. "Ne, ne, ne, to vy jste zachránil Evropu," reagoval ukrajinský prezident, zatímco se oba muži objali. "To vy jste hrdina," ocenil Hurwitze Zelenskyj.

Emotivní setkání podle deníku The New York Times korespondovalo s projevem amerického prezidenta Joea Bidena, který označil ukrajinský odpor proti agresivnímu Rusku za pokračování boje za svobodu v Evropě, který vyvrcholil 6. června 1944 právě na plážích v Normandii.

"Známe temné síly, proti kterým tito hrdinové před 80 lety bojovali," prohlásil Biden, když promlouval k tisícům lidí, včetně 180 přeživších veteránů Dne D, a u hrobů téměř deseti tisíc amerických vojáků.

Oslav ve Francii po boku Emmanuela Macrona se účastnily desítky státníků včetně českého prezidenta Petra Pavla nebo britského krále Karla III. "Příběhy o odvaze, houževnatosti a solidaritě, které jsme dnes a po celý život slyšeli, nás nemohou nedojmout, inspirují nás a připomínají, za co vděčíme této velké válečné generaci," řekl panovník, který se oblékl do slavnostní uniformy.

