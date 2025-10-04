Do čela japonské vlády poprvé v historii míří žena

Členové vládní strany se rozhodovali mezi pěti kandidáty. Do druhého kola se 183 hlasy postoupila 64letá Takaičiová a se 164 hlasy současný 44letý ministr zemědělství Šindžiro Koizumi. Exministryně ve druhém kole získala 185 hlasů, o 29 více než její soupeř, a stala se tak první ženou v čele LDP. Šéfkou strany bude do roku 2027. Pokud získá i podporu poslanců, bude první japonskou premiérkou.
"Přidali jsme novou stránku do historie LDP. Čeká nás náročná cesta, protože je mnoho věcí, které musíme společně řešit," citovala agentura Džidži vítězný proslov Takaičiové. "Splním svůj slib. Nemůžeme obnovit LDP, pokud nezmobilizujeme všechny síly všech generací," doplnil web The Japan News.
Čínské ministerstvo zahraničí podle agentury Kjódó předsedkyni vyzvalo, aby prosazovala "pozitivní a racionální politiku" vůči Číně a podporovala strategické a vzájemné výhodné vztahy. Podle resortu by Japonsko mělo nadále dodržovat závazek z roku 1972, který respektuje Tchaj-wan coby "nezcizitelnou" součást Číny. Tchajwanský prezident Laj Čching-te vyjádřil Takaičiové nejsrdečnější gratulace a označil ji za věrnou přítelkyní tohoto ostrova. Vláda Jižní Koreje v prohlášení uvedla, že bude udržovat úzkou komunikaci s novým japonským kabinetem.
Takaičiová nahrazuje 68letého dosavadního šéfa strany a zároveň premiéra Šigerua Išibu, který na obě funkce rezignoval 7. září. Důvodem byla ztráta většiny vládní koalice, složené z LDP a strany Komeitó, v obou komorách parlamentu. Takaičiová bude proto muset začít spolupracovat s nějakou z opozičních stran a ona sama podle agentury AP potvrdila, že bude chtít koalici rozšířit. V úvahu podle agentury přichází konzervativní Japonská strana inovace (JIP) či Demokratická strana pro lid (DPP), které jsou považovány za podobné LDP.
"Všechny země se potýkají s konflikty a rozdělením. Musíme světu ukázat solidaritu a toleranci. Doufám, že se strana (s novou předsedkyní) sjednotí a splní své povinnosti vůči státu, jeho občanům, světu a příští generaci," řekl odstupující premiér.
Nová předsedkyně vládní strany je obdivovatelkou britské premiérky Margaret Thatcherové a chráněnkou japonského expremiéra Šinzóa Abeho. Vystupuje kriticky vůči Číně a pravidelně navštěvuje svatyni Jasukuni, která je považována za symbol japonského militarismu. Takaičiová mimo jiné slíbila tvrdý postup v otázce migrace, staví se negativně k manželství stejnopohlavních párů a nebrání se spolupráci s krajně pravicovými uskupeními. Její ultrakonzervativní postoj se považuje za velké riziko pro vztahy Japonska s dalšími asijskými zeměmi, napsala agentura AP.