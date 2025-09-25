Zprávy

Víc brutalit, krve a saké. Ghost of Yotei je úchvatný výlet do Japonska, který nenudí

Vojtěch Gross Jakub Zuzánek Vojtěch Gross, Jakub Zuzánek
před 2 hodinami
Ghost of Yotei zavádí hráče do Japonska 17. století, kde se dcera prostého kováře vydává na krvavou cestu pomsty. Hra ohromí dechberoucí krajinou, brutálními souboji i působivým soundtrackem. Přesto vyvolává otázku: nabízí dost nového, nebo je jen variací na osvědčený první díl, který tu byl už před pěti lety?
Krotitelé bossů - Ghost of Yotei | Video: Vojtěch Gross, Jakub Zuzánek

Víc Tsushimy, než by se čekalo
Ghost of Yotei je zasazen do 17. století a přináší novou hrdinku - Acu, která se vydává na cestu pomsty. Hratelnost okamžitě připomene Ghost of Tsushima z roku 2020: otevřený svět, nádherné scenérie a dynamické souboje s důrazem na efektní zabíjení protivníků. Fanoušci původní hry se proto rychle zorientují, nováčci zase nepotřebují znalost předchozího dílu. Přesto se nelze zbavit pocitu, že Yotei je hlavně "více téhož" - což může být výhoda i slabina.

Klasická pomsta přeroste v rodinné drama
V roli Acu, obyčejné dcery kováře, se hráč ocitá v příběhu, který je na první pohled klasickým vyprávěním o pomstě. Události v úvodu hru rychle promění v osobní drama, které hrdinku žene proti "jotejské šestce" - šesti mocným nepřátelům stojícím mezi ní a vykoupením. Vyprávění sází na archetypální motivy, ale dokáže překvapit emotivními scénami, flashbacky a postupnou proměnou hrdinky z nelítostného zabijáka na člověka, který si začíná uvědomovat, že pomsta není to jediné, pro co by měl člověk žít.

Vítr, listí a japonský western
To, co Ghost of Yotei skutečně vyzdvihuje, je vizuální a zvuková stránka. Hra vypadá na PS5 ohromně: vítr vane poli, listí víří kolem hrdinky a hory se majestátně tyčí na horizontu. Autoři opět naprosto nepokrytě sáhli po inspiraci v kultovních Kurosawových filmech a výsledkem je unikátní "japonský western", který dokáže vtáhnout a nepustit. K tomu přidejte soundtrack, který dokáže obyčejné situace proměnit v nezapomenutelné momenty - a je jasné, proč se hráči budou chtít do Yotei vracet.

Souboje jsou krásné, brutální, ale i trochu nelogické
Soubojový systém je propracovaný a náročný. Kromě klasické katany Acu ovládá celý arzenál nových zbraní, od kopí přes dvojité meče až po exotické řetězové zbraně. Přepínání zbraní v reálném čase ale působí někdy trochu "arkádově". Boje jsou přitom výrazně krvavější než v Tsushimě - nechybí useknuté končetiny, gejzíry krve a brutální popravy, které děsí vaše nepřátele přímo na bojišti. Hráči hledající výzvu si přijdou na své, zejména na vyšší obtížnosti, kde i obyčejný souboj dokáže potrápit.

Odladěné hned při vydání? Tvrdá lekce pro konkurenci
Na rozdíl od rozbitých novinek typu Borderlands 4, která se od poloviny září potýká s hněvem fanoušků kvůli zpackanému technickému stavu, je Ghost of Yotei překvapivě stabilní a technicky skvěle odladěná. Loadingy prakticky neexistují, hra běží plynule a bugy se téměř nevyskytují. Drobnou výtkou zůstávají trošku toporné animace NPC a poněkud zvláštní konverzační kamera, ale to jsou spíš detaily. Celkově jde o ukázkový příklad toho, jak má vypadat áčkový titul hned na startu.

Verdikt:
Ghost of Yotei nepřináší revoluci, spíš sází na osvědčený recept svého staršího bratra z roku 2020. Nabízí nádherný vizuál, technicky bezchybný zážitek a souboje, které dokážou strhnout. Slabší animace NPC nebo klišovitá zápletka jsou drobnosti, které ve výsledku ustoupí před silnou atmosférou a skvělým soundtrackem. Pro fanoušky japonské kultury i akčních adventur jde o jasnou volbu - a "více téhož" tady vlastně vůbec není špatně.

 
Mohlo by vás zajímat

Nejtěsnější volební vítězství i prohra. Porovnejte, jak Češi volili od roku 1996

Nejtěsnější volební vítězství i prohra. Porovnejte, jak Češi volili od roku 1996
Infografika

Šéf palestinské samosprávy odsoudil v OSN útok Hamásu, Izrael obvinil z genocidy

Šéf palestinské samosprávy odsoudil v OSN útok Hamásu, Izrael obvinil z genocidy

Českem se v noci prohnal vichr. Bez elektřiny je téměř deset tisíc domácností

Českem se v noci prohnal vichr. Bez elektřiny je téměř deset tisíc domácností

Izraelská armáda zaútočila v Jemenu. Míří na cíle povstaleckých Húsíů, tvrdí

Izraelská armáda zaútočila v Jemenu. Míří na cíle povstaleckých Húsíů, tvrdí
Aktuálně.cz Obsah Krotitelé bossů Japonsko hra videohra kultura

Právě se děje

před 15 minutami
Ovečkinovy astronomické příjmy bokem. Letos vydělal víc v rublech než v dolarech

Ovečkinovy astronomické příjmy bokem. Letos vydělal víc v rublech než v dolarech

Alexandr Ovečkin si přes léto si vydělal částku, která na poměry ledního hokeje působí až neuvěřitelně.
před 44 minutami
Nejtěsnější volební vítězství i prohra. Porovnejte, jak Češi volili od roku 1996
Infografika

Nejtěsnější volební vítězství i prohra. Porovnejte, jak Češi volili od roku 1996

Prvního a druhého dělilo ve volbách před čtyřmi lety pouhých 0,67 procentního bodu. Projděte si zajímavé momenty voleb od roku 1996.
Aktualizováno před 50 minutami
Slaví také baseballisté. Po zdolání Izraele si Češi po 11 letech zahrají o medaile

Slaví také baseballisté. Po zdolání Izraele si Češi po 11 letech zahrají o medaile

Čeští baseballisté postoupili po výhře nad Izraelem 4:3 podruhé do semifinále mistrovství Evropy.
před 1 hodinou
Šéf palestinské samosprávy odsoudil v OSN útok Hamásu, Izrael obvinil z genocidy

Šéf palestinské samosprávy odsoudil v OSN útok Hamásu, Izrael obvinil z genocidy

Abbás také vyzval všechny zbývající země OSN, aby uznaly budoucí palestinský stát. Nyní jich jsou asi tři čtvrtiny.
Aktualizováno před 1 hodinou
Českem se v noci prohnal vichr. Bez elektřiny je téměř deset tisíc domácností

Českem se v noci prohnal vichr. Bez elektřiny je téměř deset tisíc domácností

Nejvíce zasažené jsou Rychnovsko, Semilsko a Olomoucko. Výstraha před vichrem platí v Královéhradeckém, Olomouckém a Moravskoslezském kraji.
Aktualizováno před 1 hodinou
Izraelská armáda zaútočila v Jemenu. Míří na cíle povstaleckých Húsíů, tvrdí

Izraelská armáda zaútočila v Jemenu. Míří na cíle povstaleckých Húsíů, tvrdí

Izraelská armáda oznámila, že zaútočila na bezpečnostní a špionážní cíle jemenských Húsíů v hlavním městě Saná.
Aktualizováno před 1 hodinou
Akademie věd opouští sociální síť X, nechce podporovat šíření dezinformací

Akademie věd opouští sociální síť X, nechce podporovat šíření dezinformací

Akademici uvedli, že nechtějí podporovat šíření dezinformací na X. Příspěvky budou zveřejňovat jinde.
Další zprávy