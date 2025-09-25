Víc brutalit, krve a saké. Ghost of Yotei je úchvatný výlet do Japonska, který nenudí

Víc Tsushimy, než by se čekalo
Ghost of Yotei je zasazen do 17. století a přináší novou hrdinku - Acu, která se vydává na cestu pomsty. Hratelnost okamžitě připomene Ghost of Tsushima z roku 2020: otevřený svět, nádherné scenérie a dynamické souboje s důrazem na efektní zabíjení protivníků. Fanoušci původní hry se proto rychle zorientují, nováčci zase nepotřebují znalost předchozího dílu. Přesto se nelze zbavit pocitu, že Yotei je hlavně "více téhož" - což může být výhoda i slabina.
Klasická pomsta přeroste v rodinné drama
V roli Acu, obyčejné dcery kováře, se hráč ocitá v příběhu, který je na první pohled klasickým vyprávěním o pomstě. Události v úvodu hru rychle promění v osobní drama, které hrdinku žene proti "jotejské šestce" - šesti mocným nepřátelům stojícím mezi ní a vykoupením. Vyprávění sází na archetypální motivy, ale dokáže překvapit emotivními scénami, flashbacky a postupnou proměnou hrdinky z nelítostného zabijáka na člověka, který si začíná uvědomovat, že pomsta není to jediné, pro co by měl člověk žít.
Vítr, listí a japonský western
To, co Ghost of Yotei skutečně vyzdvihuje, je vizuální a zvuková stránka. Hra vypadá na PS5 ohromně: vítr vane poli, listí víří kolem hrdinky a hory se majestátně tyčí na horizontu. Autoři opět naprosto nepokrytě sáhli po inspiraci v kultovních Kurosawových filmech a výsledkem je unikátní "japonský western", který dokáže vtáhnout a nepustit. K tomu přidejte soundtrack, který dokáže obyčejné situace proměnit v nezapomenutelné momenty - a je jasné, proč se hráči budou chtít do Yotei vracet.
Souboje jsou krásné, brutální, ale i trochu nelogické
Soubojový systém je propracovaný a náročný. Kromě klasické katany Acu ovládá celý arzenál nových zbraní, od kopí přes dvojité meče až po exotické řetězové zbraně. Přepínání zbraní v reálném čase ale působí někdy trochu "arkádově". Boje jsou přitom výrazně krvavější než v Tsushimě - nechybí useknuté končetiny, gejzíry krve a brutální popravy, které děsí vaše nepřátele přímo na bojišti. Hráči hledající výzvu si přijdou na své, zejména na vyšší obtížnosti, kde i obyčejný souboj dokáže potrápit.
Odladěné hned při vydání? Tvrdá lekce pro konkurenci
Na rozdíl od rozbitých novinek typu Borderlands 4, která se od poloviny září potýká s hněvem fanoušků kvůli zpackanému technickému stavu, je Ghost of Yotei překvapivě stabilní a technicky skvěle odladěná. Loadingy prakticky neexistují, hra běží plynule a bugy se téměř nevyskytují. Drobnou výtkou zůstávají trošku toporné animace NPC a poněkud zvláštní konverzační kamera, ale to jsou spíš detaily. Celkově jde o ukázkový příklad toho, jak má vypadat áčkový titul hned na startu.
Verdikt:
Ghost of Yotei nepřináší revoluci, spíš sází na osvědčený recept svého staršího bratra z roku 2020. Nabízí nádherný vizuál, technicky bezchybný zážitek a souboje, které dokážou strhnout. Slabší animace NPC nebo klišovitá zápletka jsou drobnosti, které ve výsledku ustoupí před silnou atmosférou a skvělým soundtrackem. Pro fanoušky japonské kultury i akčních adventur jde o jasnou volbu - a "více téhož" tady vlastně vůbec není špatně.