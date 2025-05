Školka se stěhuje, drogový jarmark zůstává. Francie řeší bezpečí nejmenších

Vypadá to, že drogové jarmarky mají ve francouzských městech přednost před školami. Ve francouzském Nîmes ovládli dealeři celé bloky domů a své stánky s drogami provozují přímo na ulici, a to včetně občerstvení zdarma. Naproti tomu se v Paříži rozhodli rodiče dětí z mateřské školy Émile-Zola o přemístění čtyř tříd. Důvodem je právě blízkost drogových doupat, píše britský list The Times.

Rozhodovalo se večer ve školní jídelně, jako by šlo o běžné třídní záležitosti. Jenže tentokrát se nehlasovalo o školním výletě či o barvě výzdoby ve třídě, píše deník. Rodiče z mateřské školy Émila Zoly v pařížské čtvrti Saint-Ouen stáli před jinou otázkou: zůstane výuka dál hned vedle jednoho z nejaktivnějších drogových míst ve francouzské metropoli, nebo se čtyři třídy okamžitě přesunou jinam? Rodiče hlasovali pro - a tak se školka bude v blízké době stěhovat. A není se co divit. Od loňského května se nejméně třikrát našel na dvoře školky sáček s drogami. V lednu zase někdo shodil z okolních budov dvě "bomby" s rajským plynem, které dopadly na střechu knihovny. Naštěstí nikdo neutrpěl zranění. Související Francouzské věznice čelily útokům, neznámí ozbrojenci stříleli i zapalovali auta Strach rodičů roste a už se netýká jen samotné přítomnosti drog v lokalitě; čím dál častěji zmiňují i obavy z násilných trestných činů včetně únosů, které souvisejí s kšefty drogových dealerů. Podle údajů francouzského ministerstva vnitra bylo v roce 2023 zaevidováno 2100 obětí obchodování s lidmi či vykořisťování, což představuje nárůst o šest procent oproti předchozímu roku. Z těchto obětí bylo 64 procent žen a 19 procent nezletilých. Radnice a stát chtějí trvalé řešení Do řešení se zapojila i francouzská premiérka Élisabeth Borne: "Naším cílem je, aby se mateřská škola mohla co nejdříve vrátit. To ale vyžaduje obnovení bezpečného prostředí. "Regionální politici mezitím vyzývají ministra vnitra Bruna Retailleaua k likvidaci drogového místa. Policie oznámila, že proti dealerům i zákazníkům, kteří provoz podporují, probíhá koordinovaný zátah. Starosta čtvrti Saint-Ouen vyzval stát, aby splnil své závazky a umožnil návrat dětí do bezpečného prostředí: "V Saint-Ouen nečelí žádná jiná škola podobnému problému. Od roku 2020 bylo ve městě odstraněno už pět ze sedmi drogových míst." "Nejde o selhání, ale o odpovědnost," říká starosta Starosta opakovaně vystupuje jako zastánce razantních kroků vůči drogové kriminalitě. V rozhovorech označuje postup radnice za "metodu ze Saint-Ouen" a tvrdí, že většina drogových kartelů v jeho čtvrti už byla zlikvidována. Jeden z nich ale stále narušuje život místních a je shodou okolností poblíž mateřské školy. Související Ve Francii dál pátrají po trestanci uprchlém po přepadení vězeňského vozu Na obavy rodičů reagoval starosta následovně: "Nelze si představit, že bychom školu zavřeli kvůli přítomnosti dealerů. Jde pouze o dočasné řešení." Přesun dětí ale nepovažuje za selhání: "To by nastalo až tehdy, kdybychom nedokázali zajistit bezpečí dětí a školního personálu." Podle něj je rozhodnutí o relokaci výsledkem společné snahy rodičů a pedagogů o ochranu dětí - a zároveň krokem k definitivnímu řešení. Řešení drogového turismu. Věznice na konci světa Rodiče mají také v paměti stále častější případy únosů v jižní Francii. Jedním z mnoha případů je únos 25letého mladíka, kterého zadržela skupina kriminálníků. Ta z něj násilím vymámila tisíc eur. V Banonu, horské vesnici na jihovýchodě Francie, policie zatkla ozbrojený gang dvanácti osob podezřelých z rozsáhlého obchodu s drogami a obchodu s lidmi. Podle odborníků se narkoturistika ve Francii vymyká kontrole a pro zájemce je stále dostupnější. Video zveřejněné na sociální síti X ukazuje šokující záběry, na kterých drogoví dealeři přehrazují ulice a beztrestně prodávají drogy kolemjdoucím, aniž by je zadržela policie. Sur YouTube, le narcotourisme fait un carton.



Un influenceur allemand filme ses rencontres avec des dealers à Nîmes, Marseille, Montpellier ou Toulouse, armes à la main.



Přestože není možné ověřit, do jaké míry jsou záběry německého youtubera autentické, odborníci tvrdí, že Francie čelí eskalující hrozbě ze strany drogových gangů, které nejen ovládají ulice, ale pronikají i do vězeňského systému. V reakci na sérii koordinovaných útoků na věznice a domovy dozorců, připisovaných drogovým kartelům, plánuje vláda výstavbu supervěznice v odlehlé části Francouzské Guyany. Související Superdrsná věznice jako z filmu Motýlek. Paříž křísí hrůzy Ďábelského ostrova 3:27 Tato zařízení, inspirovaná nechvalně proslulou Ďábelskou ostrovní kolonií, mají izolovat nejnebezpečnější drogové zločince a přerušit jejich vazby na kriminální sítě. Plán však vyvolal odpor místních obyvatel, kteří se obávají návratu ke kontroverzní represivní minulosti a odloučeným trestaneckým koloniím.