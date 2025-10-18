Zahraničí

Delegace z Afghánistánu a Pákistánu zahájily mírová jednání v katarském Dauhá

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Vysoká afghánská delegace přijela do katarského Dauhá na mírová jednání s Pákistánem, uvedl mluvčí afghánského vládního islamistického hnutí Tálibán poté, co obě země prodloužily příměří po dobu jednání. Informuje o tom agentura Reuters. Cílem schůzky je ukončit vzájemné střety, která si za poslední týden vyžádaly desítky mrtvých a stovky zraněných.
ilustrační foto
ilustrační foto | Foto: Reuters

"Jak bylo slíbeno, jednání s pákistánskou stranou se dnes uskuteční v Dauhá," uvedl mluvčí Tálibánu Zabíhulláh Mudžáhid v prohlášení a dodal, že afghánskou delegaci vede ministr obrany Mulláh Jakúb.

Pákistán a Afghánistán v pátek prodloužily příměří na dobu trvání jednání v Dauhá. Delegace se snaží vyřešit střety, které jsou nejhorší mezi sousedními zeměmi od dob, kdy Tálibán v roce 2021 převzal moc v Kábulu. Pákistán s Afghánistánem sdílí 2.600 kilometrů dlouhou hranici.

Pákistánská delegace do katarského hlavního města dorazila už v pátek, podle agentury Reuters jsou její součástí vysoce postavení úředníci. Členové vlády v Islámábádu svou účast v Dauhá nepotvrdili, pákistánské ministerstvo zahraničí a obrany na dotazy agentury dosud nereagovaly.

Mluvčí pákistánského ministerstva zahraničí dříve uvedl, že nemůže sdílet žádné informace o možných jednáních s Afghánistánem a že ministerstvo vydá prohlášení, až se taková jednání uskuteční.

Související

Pákistán podle Tálibánu svými údery porušil příměří, Afghánistán chystá odpověď

Indie, Pákistán, voda

Islámábád podle Tálibánu v pátek večer příměří porušil tím, že bombardoval tři místa v provincii Paktíka.

Dlouhodobé napětí mezi státy eskalovalo minulý týden útoky na cíle v Afghánistánu včetně Kábulu, ze kterých afghánští představitelé obvinili Pákistán. Jako odvetu zahájil Tálibán v sobotu ofenzivu na hranici. Obě strany informovaly o desítkách mrtvých a stovkách zraněných. Země se po nové vlně násilí původně dohodly na dvoudenním příměří, které mělo skončit v pátek, ale nakonec se domluvily na prodloužení klidu zbraní v zájmu setkání v Dauhá.

 
Mohlo by vás zajímat

Dohoda se Západem vypršela. Írán bude pokračovat ve svém jaderném programu

Dohoda se Západem vypršela. Írán bude pokračovat ve svém jaderném programu

Německo musí platit, rozhodl soud. Za nacistický masakr v roce 1944

Německo musí platit, rozhodl soud. Za nacistický masakr v roce 1944

Trump se nevzdává, Národní gardu tlačí do Illinois přes nejvyšší soud

Trump se nevzdává, Národní gardu tlačí do Illinois přes nejvyšší soud

Něco se stát musí. Hněv Rusů sílí, Putinovi stratégové chystají politické čistky

Něco se stát musí. Hněv Rusů sílí, Putinovi stratégové chystají politické čistky
0:49
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Pákistán Afghánistán válka mírová jednání Katar Dauhá

Právě se děje

před 27 minutami
Chybějící dokumenty Turkovy romské asociace? Hrozí desetitisícová pokuta

Chybějící dokumenty Turkovy romské asociace? Hrozí desetitisícová pokuta

Poté, co se redakce ve středu začala zajímat o její činnost, "romská asociace" ze svého webu vymazala i kontaktní telefonní číslo.
před 56 minutami
Dobré vědět, naštval Siniakovou výraz "krach". Partnerka ji trefila, šňůra končí

Dobré vědět, naštval Siniakovou výraz "krach". Partnerka ji trefila, šňůra končí

Více než měsíční naprostá deblová dominance Kateřiny Siniakové skončila na turnaji v čínském Ning-pu.
Aktualizováno před 1 hodinou

Praha plná radarů. Známe stovku míst, kde se měří. Mezi nimi i zbrusu nové

Praha plná radarů. Známe stovku míst, kde se měří. Mezi nimi i zbrusu nové
Prohlédnout si 8 fotografií
Kde v Praze narazíte na úsekové měření?
Kde v Praze narazíte na úsekové měření?
Aktualizováno před 1 hodinou
Umělci se bouří proti Motoristům v kultuře. Počkejte na program, vzkazuje Klempíř

ŽIVĚ
Umělci se bouří proti Motoristům v kultuře. Počkejte na program, vzkazuje Klempíř

Povolební vyjednávání nejen o složení nové vlády sledujeme v online přenosu.
před 1 hodinou
Delegace z Afghánistánu a Pákistánu zahájily mírová jednání v katarském Dauhá

Delegace z Afghánistánu a Pákistánu zahájily mírová jednání v katarském Dauhá

Cílem schůzky je ukončit vzájemné střety, která si za poslední týden vyžádaly desítky mrtvých a stovky zraněných.
před 1 hodinou
"Necítila jsem lásku, jen úzkost." Spisovatelka syrově odhaluje těžkosti šestinedělí

"Necítila jsem lásku, jen úzkost." Spisovatelka syrově odhaluje těžkosti šestinedělí

Na porod se připravovala celé těhotenství, ale na to, co nastane, až bude miminko na světě, ji nikdo nepřipravil. Hormony, nevyspání, špatná psychika.
před 1 hodinou
Dohoda se Západem vypršela. Írán bude pokračovat ve svém jaderném programu

Dohoda se Západem vypršela. Írán bude pokračovat ve svém jaderném programu

Írán se necítí vázán omezeními svého jaderného programu vyplývajícími z mezinárodní dohody, která v sobotu po deseti letech vypršela.
Další zprávy