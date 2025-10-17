Afghánistán a Pákistán prodloužily příměří do mírových rozhovorů v Dauhá

Pákistánská delegace už je podle zdrojů Reuters v Kataru. Vyjednavači z Afghánistánu, kde od roku 2021 vládne islamistické hnutí Tálibán, mají do Dauhá přiletět v sobotu.
Mluvčí pákistánského ministerstva zahraničí podle AP uvedl, že nemůže sdílet žádné informace o možných jednáních s Afghánistánem a že ministerstvo vydá prohlášení, až se taková jednání uskuteční. Příměří podle něj stále platí, odmítl ale spekulovat o tom, zda ho obě země prodlouží. Kábul svým vojákům nařídil, aby klid zbraní dodržovali i nadále, pokud ho neporuší pákistánské jednotky.
Dlouhodobé napětí mezi státy eskalovalo minulý týden útoky na cíle v Afghánistánu včetně Kábulu, ze kterých afghánští představitelé obvinili Pákistán. Jako odvetu zahájil Tálibán v sobotu ofenzivu na hranici. Obě strany informovaly o desítkách mrtvých a stovkách zraněných. Země se po nové vlně násilí dohodly na dvoudenním příměří, které vstoupilo v platnost v 15:00 SELČ.
Islámábád sousední zemi opakovaně vinil z přechovávání ozbrojenců, kteří v posledních letech na Pákistán stále častěji útočí. Tálibán tato obvinění odmítá. Své údery v Afghánistánu z posledních dnů Islámábád vysvětlil snahou zasáhnout tyto bojovníky.
V pátek před očekávaným koncem příměří zaútočili sebevražední útočníci na pákistánské jednotky u společných hranic obou zemí. Podle pákistánských úřadů zahynulo sedm vojáků, dalších 13 utrpělo zranění. Pákistánský premiér Šahbáz Šaríf uvedl, že při útoku zemřelo také šest ozbrojenců.
Přestože spolu Afghánistán a Pákistán měly v posledních letech spory, podle agentury Reuters byly boje v tomto měsíci nejhorší za několik desetiletí. To přitáhlo pozornost Saudské Arábie a Kataru. Obě země se snažily zprostředkovat rozhovory mezi Islámábádem a Kábulem a zastavit vzájemnou roztržku. Ke společným jednáním obě země vyzvali také zástupci Íránu a OSN.