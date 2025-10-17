Zahraničí

Afghánistán a Pákistán prodloužily příměří do mírových rozhovorů v Dauhá

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Afghánistán a Pákistán se shodly na prodloužení 48hodinového příměří, které mělo skončit v pátek odpoledne. Informovala o tom agentura Reuters, která se odvolává na zdroje v obou zemích. Nově má příměří trvat do setkání jejich delegací v katarském Dauhá. O jednáních informovala i místní média, ani jedna vláda ale setkání nepotvrdila, uvedla agentura AP.
ilustrační foto
ilustrační foto | Foto: Reuters

Pákistánská delegace už je podle zdrojů Reuters v Kataru. Vyjednavači z Afghánistánu, kde od roku 2021 vládne islamistické hnutí Tálibán, mají do Dauhá přiletět v sobotu.

Mluvčí pákistánského ministerstva zahraničí podle AP uvedl, že nemůže sdílet žádné informace o možných jednáních s Afghánistánem a že ministerstvo vydá prohlášení, až se taková jednání uskuteční. Příměří podle něj stále platí, odmítl ale spekulovat o tom, zda ho obě země prodlouží. Kábul svým vojákům nařídil, aby klid zbraní dodržovali i nadále, pokud ho neporuší pákistánské jednotky.

Dlouhodobé napětí mezi státy eskalovalo minulý týden útoky na cíle v Afghánistánu včetně Kábulu, ze kterých afghánští představitelé obvinili Pákistán. Jako odvetu zahájil Tálibán v sobotu ofenzivu na hranici. Obě strany informovaly o desítkách mrtvých a stovkách zraněných. Země se po nové vlně násilí dohodly na dvoudenním příměří, které vstoupilo v platnost v 15:00 SELČ.

Islámábád sousední zemi opakovaně vinil z přechovávání ozbrojenců, kteří v posledních letech na Pákistán stále častěji útočí. Tálibán tato obvinění odmítá. Své údery v Afghánistánu z posledních dnů Islámábád vysvětlil snahou zasáhnout tyto bojovníky.

