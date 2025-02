Čerstvé severokorejské posily v Kurské oblasti. Nahradily tisíc padlých

V lednu západní představitelé uváděli, že z původních asi 11 tisíc severokorejských vojáků nasazených v Rusku jich už zhruba tisícovka padla. Minimálně stejný počet čerstvých vojáků z KLDR by však měl už být v Kurské oblasti a opět v akci na frontě. Podle jihokorejské rozvědky jsou nové severokorejské posily v bojovém nasazení již několik týdnů.

Jihokorejská Národní zpravodajská služba (NIS) danou informaci zveřejnila ve čtvrtek. "Po zhruba měsíční přestávce se severokorejské jednotky od prvního únorového týdne vrátily na frontu v Kurské oblasti," stálo v oznámení rozvědky citovaném deníkem The Korea Times. S tím, že jde právě zhruba o tisíc nových mužů, fakticky doplnění vyčerpaných jednotek.

Sami Ukrajinci v minulých dnech uvedli, že severokorejské útoky na jejich pozice neustávají. "Posílají během dne na střídačku malé pěchotní skupinky do 20 lidí. Trvá to 24 hodin denně, sedm dní v týdnu," uvedl pro americký list The Washington Post velitel jednotky dronů jménem Andrij. "Neustále se zlepšují," dodal na adresu Severokorejců.

To ostatně už dříve pro specializovaný web The War Zone potvrdil i šéf ukrajinské vojenské rozvědky Kyrylo Budanov. "Jsou jako biologičtí roboti," konstatoval. Budanov nadto tehdy prozradil, že ukrajinská vojenská rozvědka očekává, že Pchjongjang letos poskytne Moskvě minimálně 150 balistických raket krátkého doletu KN-23. Dále pak přes sto houfnic M1989 Koksan ráže 170 milimetrů a 120 raketometů M-1991 (MLRS) ráže 240 milimetrů.

Kromě bojových zkušeností, které Severokorejci na frontě získávají, Rusové na oplátku Severokorejcům posílají léky, uhlí i potraviny. "Jde o konzervy zeleniny a masa, různé sladkosti, sušenky, uzeniny, sýry, mouku či cukr," popsal obsah ruských balíčků v polovině února v rozhovoru pro ruský vládní deník Rossijskaja gazeta ruský velvyslanec v Severní Koreji Alexander Macegora.

Pchjongjang pak dle zjištění jihokorejské rozvědky rovněž dostane od Moskvy za nasazení jednoho vojáka asi 2000 dolarů (zhruba 48 tisíc korun) měsíčně. S přihlédnutím ke všem faktům tak lze očekávat, že vzájemná výpomoc potrvá až do skončení války. Kdy by na to mohlo dojít, budou v pátek mezi čtyřma očima s největší pravděpodobností rozebírat i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj s americkým protějškem Donaldem Trumpem. Sejít se mají ve Washingtonu.