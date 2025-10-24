Civilním šéfem centra pro dohled nad příměřím v Gaze bude diplomat USA Fagin

Pracuje v něm přibližně 200 amerických vojáků spolu s vojáky Izraele a několika evropských zemí, zástupci Jordánska, Spojených arabských emirátů, OSN a humanitárních organizací. Vojenským velitelem centra je generálporučík americké armády Patrick Frank.
The U.S. State Department has selected Steven H. Fagin, Ambassador to Yemen, to serve as the civilian counterpart to Adm. Charles B. Cooper II, Commander of U.S. Central Command (CENTCOM), at the Civil-Military Coordination Center in Israel, which will work to coordinate the… pic.twitter.com/xhnP55qGPj— OSINTdefender (@sentdefender) October 24, 2025
Centrum je považováno za první krok v rámci mírového procesu v Pásmu Gazy, mezi jeho úkoly patří také koordinace přísunu humanitární pomoci do pásma. Mezi americkými vojáky, kteří již v centru působí, jsou podle dřívějších informací specialisté v oblastech dopravy, plánování, logistiky či bezpečnosti. Američtí vojáci nicméně nebudou přítomni na území Pásma Gazy. Centrum v pátek navštívil americký ministr zahraničí Marco Rubio.
Zástupce v koordinačním centru mají prozatím Spojené státy, Izrael, Jordánsko, Spojené arabské emiráty, Kanada, Austrálie, Německo, Dánsko, Británie, Francie a Španělsko. Serveru The Times of Israel to potvrdil nejmenovaný americký činitel. Zapojeny jsou tedy i země, které v nedávné době oficiálně uznaly Stát Palestina: Ottawa, Sydney, Paříž a Londýn palestinský stát uznaly letos v září, Madrid již loni v květnu.
Příměří v Pásmu Gazy vstoupilo v platnost 10. října. Od jeho počátku v oblasti zahynulo nejméně 89 Palestinců, uvedlo podle agentury AFP tamní ministerstvo zdravotnictví kontrolované teroristickým hnutím Hamás. Mezi mrtvými jsou oběti izraelské střelby na takzvané žluté linii příměří i oběti vzdušných úderů proti cílům, na něž izraelská armáda útočila v odvetě za incidenty, při nichž podle ní ozbrojenci Hamásu zaútočili na izraelské vojáky. Při nedělním útoku protitankovou střelou na jihu pásma zahynuli dva izraelští vojáci.