Civilním šéfem centra pro dohled nad příměřím v Gaze bude diplomat USA Fagin

Civilním šéfem koordinačního centra dohlížejícího na dodržování dohody o příměří v Pásmu Gazy bude nynější americký velvyslanec v Jemenu Steven Fagin. V pátek to podle agentury Reuters oznámilo ministerstvo zahraničí USA. Centrum bylo otevřeno 17. října a sídlí v Kirjat Gat na jihu Izraele.
Americký ministr zahraničí Marco Rubio si podává ruku s izraelským brigádním generálem Jaakovem Dolfem během návštěvy Civilně-vojenského koordinačního centra na jihu Izraele 24. října 2025.
Americký ministr zahraničí Marco Rubio si podává ruku s izraelským brigádním generálem Jaakovem Dolfem během návštěvy Civilně-vojenského koordinačního centra na jihu Izraele 24. října 2025. | Foto: Reuters

Pracuje v něm přibližně 200 amerických vojáků spolu s vojáky Izraele a několika evropských zemí, zástupci Jordánska, Spojených arabských emirátů, OSN a humanitárních organizací. Vojenským velitelem centra je generálporučík americké armády Patrick Frank.

Centrum je považováno za první krok v rámci mírového procesu v Pásmu Gazy, mezi jeho úkoly patří také koordinace přísunu humanitární pomoci do pásma. Mezi americkými vojáky, kteří již v centru působí, jsou podle dřívějších informací specialisté v oblastech dopravy, plánování, logistiky či bezpečnosti. Američtí vojáci nicméně nebudou přítomni na území Pásma Gazy. Centrum v pátek navštívil americký ministr zahraničí Marco Rubio.

Zástupce v koordinačním centru mají prozatím Spojené státy, Izrael, Jordánsko, Spojené arabské emiráty, Kanada, Austrálie, Německo, Dánsko, Británie, Francie a Španělsko. Serveru The Times of Israel to potvrdil nejmenovaný americký činitel. Zapojeny jsou tedy i země, které v nedávné době oficiálně uznaly Stát Palestina: Ottawa, Sydney, Paříž a Londýn palestinský stát uznaly letos v září, Madrid již loni v květnu.

Příměří v Pásmu Gazy vstoupilo v platnost 10. října. Od jeho počátku v oblasti zahynulo nejméně 89 Palestinců, uvedlo podle agentury AFP tamní ministerstvo zdravotnictví kontrolované teroristickým hnutím Hamás. Mezi mrtvými jsou oběti izraelské střelby na takzvané žluté linii příměří i oběti vzdušných úderů proti cílům, na něž izraelská armáda útočila v odvetě za incidenty, při nichž podle ní ozbrojenci Hamásu zaútočili na izraelské vojáky. Při nedělním útoku protitankovou střelou na jihu pásma zahynuli dva izraelští vojáci.

 
