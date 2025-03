"Vítězství." Putin Trumpa přehrál, ruská média jsou nadšená, říká z Moskvy Just

Na internetu se objevilo video, na kterém se ruský prezident Vladimir Putin směje při poznámce, že míří k zásadnímu telefonátu se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem se zpožděním. Pro Putina je to typické, konstatuje Jiří Just. "To je jeho oblíbený trik. Opravdu se chce objevit jako ten muž, na kterém záleží a na kterého ostatní čekají."

11:42 Spotlight News - Jiří Just o klíčovém telefonátu mezi Donaldem Trumpem a Vladimirem Putinem | Video: Tým Spotlight