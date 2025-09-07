Zahraničí

Čína odsuzuje lodě Kanady a Austrálie v Tchajwanském průlivu, má to za provokaci

před 19 minutami
Čínské jednotky sledovaly a varovaly kanadskou a australskou válečnou loď, které pluly v Tchajwanském průlivu. Podle agentury Reuters to v sobotu uvedla čínská armáda, podle níž se jednalo o provokaci.
Čínský prezident Si Ťin-pching.
Čínský prezident Si Ťin-pching. | Foto: Reuters

"Činnost Kanaďanů a Australanů vysílá nesprávné signály, zvyšuje bezpečnostní rizika a jejich lodě vyvolávají problémy a provokaci," uvedlo východní velitelství čínské Lidové osvobozenecké armády (PLA).

Mluvčí kanadských ozbrojených sil uvedl, že se k plavebním plánům aktuálně nasazených lodí nevyjadřuje. Kanadská fregata Ville de Québec je podle něj nasazena v rámci operace Horizon, jejímž cílem je podporovat mír a stabilitu v indicko-pacifickém regionu. Fregata na začátku týdne operovala ve filipínské ekonomické zóně, dodala kanadská vláda.

Ozbrojené síly Austrálie, která do průlivu vyslala raketový torpédoborec Brisbane, zatím na žádost o komentář Reuters neodpověděla.

Tchaj-wan v reakci na čínskou přehlídku varuje před fašismem a kultem vůdců

Rusko, KLDR, Vladimir Putin, Kim Čong-un

Tchajwanské ministerstvo obrany v prohlášení uvedlo, že pečlivě sleduje dění v průlivu a vysílá tam příslušné letecké a námořní síly, aby zajistily bezpečnost a stabilitu. Oblastí zhruba jednou za měsíc proplouvají i plavidla spojeneckých zemí jako jsou Spojené státy, méně často pak lodě Velké Británie, Kanady nebo Francie. Pro všechny tyto země je průliv mezinárodní vodní cestou.

Peking považuje Tchaj-wan za vzbouřeneckou provincii a za legitimní součást svého území, se kterým se znovu spojí, i kdyby to mělo být podle jeho slov silou. Podle oficiální politiky jedné Číny, kterou Peking uplatňuje, na ostrově neexistuje samostatná politická entita. Tchaj-wan od roku 1949 funguje de facto nezávisle, má vlastní vládu a pořádá vlastní volby. Pro Čínu je Tchajwanský průliv rovněž součástí jejích teritoriálních vod. Tchajwanská vláda veškeré územní nároky Pekingu odmítá.

 
