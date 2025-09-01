Zahraničí

Chtěl se věnovat "soukromým záležitostem". Další běloruský opozičník záhadně zmizel

Měl si vzít volno, místo klidu na dovolené v Turecku ale záhadně zmizel - a pravděpodobně vyrazil jachtou směrem k ruskému Soči. Bývalý běloruský státní úředník Anatolij Kotov se přidal do řady Lukašenkových kritiků, kteří za podivných okolností v posledních měsících zmizeli.
Běloruský prezident Alexander Lukašenko v Minsku. 27. června 2025.
Běloruský prezident Alexander Lukašenko v Minsku. 27. června 2025. | Foto: Reuters

"Ve čtvrtek ráno 21. srpna odletěl náš kolega Anatolij Kotov z Varšavy do Istanbulu kvůli osobním záležitostem. Celý den byl v kontaktu se svou rodinou a kolegy. Ve čtvrtek po 21:30 polského času se ozval naposledy. Od té doby se již neozval," napsal na sociální síť Facebook ředitel Běloruského fondu sportovní solidarity Alexandr Apejkin s tím, že Kotovova rodina jeho zmizení nahlásila u turecké policie a polského konzulátu v Istanbulu.

Podle zdroje německé televize Deutsche Welle z řad turecké policie se Anatolij Kotov naposledy objevil v přístavu Trabzon na soukromé jachtě, hned v den, kdy do země přiletěl. Jachta měla zamířit do ruského letoviska Soči. Z přístavu Trabzon podle DW nejsou žádné běžné osobní lodě, odplouvají odtud však  nákladní lodě, rybářské lodě, výletní lodě a různé soukromé lodě.

"Bývalý běloruský úředník a později opoziční aktivista Běloruského fondu sportovní solidarity Anatolij Kotov přiletěl 21. srpna v 13:49 z Varšavy na istanbulské letiště a téhož dne odletěl do tureckého města Trabzon, kde v 18:35 opustil zemi přes námořní hraniční přechod v přístavu," uvedla turecká tisková agentura IHA.

Když v srpnu 2020 vypukly po zmanipulovaných prezidentských volbách největší protesty v historii Běloruska, pracoval Kotov v Lukašenkově prezidentské administrativě. V otevřeném dopise odsoudil násilí a podepsal otevřený dopis zástupců sportovního průmyslu, který požadoval prohlášení voleb za neplatné.

Musel uprchnout, útočiště našel v Polsku. Tam se přidal k politikům běloruské opozice a začal spolupracovat s kandidátem srpnových voleb Pavlem Latuškou. Pak se ovšem rozkmotřili. V roce 2024 byl v Bělorusku v nepřítomnosti odsouzen k 12 letům vězení.

Nezávislý běloruský web Naša Niva tvrdí, že Kotov, který pracuje v PR agentuře, požádal svého zaměstnavatele o několik dní volna, aby se mohl věnovat soukromým záležitostem, a rodině řekl, že jede na služební cestu.

Kotov není prvním z odpůrců "posledního evropského diktátora", kteří žijí v Polsku a kteří nedávno zmizeli. Koncem března zmizela předsedkyně opoziční Koordinační rady Běloruska (exilový parlament, pozn. red.) Angelika Melnikavová. Z účtu její nadace se v té době ztratilo přes sto tisíc eur a její manžel s dětmi odjel do Běloruska. V květnu pak novináři z ruského nezávislého serveru The Insider odhalili, že Melnikavová v posledních letech chodila s důstojníkem běloruských tajných služeb, který používal falešný pas. Údajně spolu dokonce cestovali na Kubu a Srí Lanku.

V dubnu pak přišla informace, že v Polsku zmizel další opoziční aktivista Pavel Bjaljucin. O několik týdnů později běloruská televize ukázala záběry, na kterých jej agenti tajné služby odvádějí v poutech z letadla na letišti v Minsku. Neví se, jak byl Bjaljucin zadržen ani kde.

"Lidé, kteří spáchali zločiny, zejména proti státu - bez ohledu na to, kde se nacházejí - budou žít s myšlenkou, že přijde jejich čas zaplatit," varoval tehdy podle polského webu Rzeczpospolita zástupce KGB.

 
