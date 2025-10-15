Zahraničí

Červený kříž převzal v Gaze dvě rakve, podle Hamásu jsou v nich těla rukojmích

ČTK ČTK
před 32 minutami
Červený kříž informoval izraelskou armádu, že od hnutí Hamás ve městě Gaza ve středu večer převzal dvě rakve, v nichž jsou podle teroristické skupiny těla rukojmích. Pozůstatky Izrael podrobí forenzní analýze, aby ověřil, že skutečně jde o těla unesených Izraelců. Informuje o tom zpravodajský server The Times of Israel (ToI).
Ozbrojenci Hamásu předali ve středu večer Červenému kříži v Pásmu Gazy dvě rakve se těly, která údajně patří izraelským rukojmím.
Ozbrojenci Hamásu předali ve středu večer Červenému kříži v Pásmu Gazy dvě rakve se těly, která údajně patří izraelským rukojmím. | Foto: Reuters

Podle Izraele jedno ze čtyř těl, které Hamás vydal v úterý, nepatřilo žádnému z rukojmích. Izraelský ministr obrany Jisrael Kac mezitím ve středu izraelské armádě uložil vypracovat komplexní plán na porážku Hamásu, pokud dojde k obnovení více než dva roky trvající války, uvedla jeho kancelář v prohlášení.

Od pátku 10. října platí v Pásmu Gazy křehké příměří vycházející z první fáze amerického mírového plánu.

Ve středu vydaná těla Červený kříž nyní předá izraelským vojákům v Pásmu Gazy a vojenský rabín za zemřelé povede modlitbu. Následně budou těla převezena k identifikaci. Hamás identitu rukojmích neupřesnil.

V pondělí Hamás na základě dojednaného příměří, které vychází z 20bodového mírového plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa, předal posledních 20 žijících rukojmích a následně jen čtyři těla. Izrael výměnou propustil bezmála 2000 Palestinců, odsouzených vězňů i vazebně zadržovaných. V úterý večer obdržela izraelská armáda další čtyři těla od Červeného kříže, který je převzal od Hamásu. Později armáda uvedla, že jedno z těl nepatřilo žádnému z rukojmích. Podle izraelských médií šlo zřejmě o pozůstatky Palestince z Gazy.

Pokud by se skutečně potvrdilo, že ve středu předaná dvě těla patřila rukojmím, znamenalo by to, že v Pásmu Gazy zůstává ještě 19 těl unesených Izraelců. Ozbrojené křídlo Hamásu přitom ve středu večer uvedlo, že předalo všechny pozůstatky rukojmích z Pásma Gazy, k nimž má přístup a uvedlo, že "splnilo svůj závazek plynoucí z dohody, že předá všechny žijící izraelské vězně a těla těch, k nimž má přístup".

Americký prezident Donald Trump mezitím pohrozil Hamásu, že dá Izraeli pokyn obnovit operace v Pásmu Gazy, pokud hnutí nedodrží své závazky plynoucí z dohody o příměří. "Izrael se vrátí do těch ulic, jakmile dám pokyn. Pokud by tam Izrael mohl vtrhnout a rozflákat je na maděru, tak by to udělal," řekl podle televize CNN americký prezident v krátkém telefonickém rozhovoru, při kterém mu byl položen dotaz, co se stane, pokud se Hamás odmítne vzdát zbraní.

 
zahraničí Aktuálně.cz Obsah rukojmí červený kříž příměří gaza palestina Izrael ostatky

