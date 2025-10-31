Čert vem Rusko. Tohle bude sakra velký průšvih, varuje před Putinovými plány Just

Podle Jiřího Justa, který v Moskvě žije dlouhodobě a se Sulovskou připravuje podcast Kaviárové tousty, vsadil Vladimir Putin na to, že Ukrajinu "vyšťaví" - jak lidsky, tak finančně a ekonomicky. "Když to nejde v uvozovkách po dobrém a Putin nezíská to území, tak si ho zkrátka dobude. A je mu úplně jedno, co nebo kolik to bude stát," konstatuje.
Host Matyáše Zrna se domnívá, že je v tom dávka putinovského sarkasmu a cynismu. Když se mluví o uzavření míru na stávající linii fronty, posune si ji tam, kam chce a teprve potom na něj bude ochoten přistoupit, glosuje novinář.
"Mně se zdá, že taková je teď strategie. A to říkám samozřejmě s velkými obavami ohledně Ukrajiny. Čert vem Rusko, ale my tady hovoříme o evropské bezpečnosti, o Ukrajině, o Evropě… A já jsem niterně přesvědčený, že to bude sakra velký průšvih."
Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?
00:06-04:37 Jak působí na návštěvníky válečná Moskva? Je to běžný cíl turistů? Cílí náboráři do armády spíš na peníze nebo na patriotismus? Pocházejí pracovní migranti hlavně z postsovětské Střední Asie?
04:37-10:16 Otevřelo se Rusko i pracovníkům z Indie a afrických zemí? Snaží se režim, aby většina Rusů válku pociťovala co nejméně?
10:16-17:39 Je Putin připraven vést válku i třeba dalších deset let? Stává se, že rodiny muže přímo motivují, aby šli do války? Jsou odvedenci často šokovaní realitou bojiště?
17:39-24:05 Proč Rusko verbuje i cizince? Jsou v ruské armádě nadprůměrně zastoupeny etnické menšiny? Existuje ještě Wagnerova skupina a kde nyní působí?
24:05-29:46 Proč etničtí Rusové vstupují do čečenských jednotek? Jaké je aktuální postavení Ramzana Kadyrova v kremelské hierarchii? Jak sankce ovlivnily dostupnost západního zboží?
29:46-37:32 Nebyla část sankcí spíš jen morálním signálem? Jak Kreml a ruská média zobrazují Donalda Trumpa a Evropu? Co Putin požaduje pro případné příměří?
37:32-43:47 Čte Putin tlak na příměří jako projev slabosti? Co na něj skutečně platí?
43:47-50:38 Tlačí Putina někdo z jeho okolí do ukončení války? Může se Rusko zhroutit samo do sebe? A je moudré na to spoléhat?