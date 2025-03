Černý: Odpůrci Le Penové bouchají šampaňské. Její šance na prezidentku jsou mizivé

Francouzský soud udělil zakladatelce Národního sdružení Marine Le Penové trest 4 roky odnětí svobody, 5 let pak nesmí kandidovat. Lídryně pravicově populistické strany si trest vysloužila za zpronevěru prostředků Evropského parlamentu. V současné chvíli jsou proto šance Le Penové stát se v roce 2027 prezidentkou mizivé, myslí si člen francouzské Republikánské strany Ondřej Černý.

Kdyby k rozsudku nedošlo, měla by přitom šance skutečně velké, říká host Matyáše Zrna. Otázkou ale podle něj zůstává, co by se ještě do voleb stalo, protože aktuální politická situace ve Francii je velmi nestabilní, dokonce neudržitelná. Ještě letos může klidně dojít k předčasným volbám, tvrdí Černý.

Pokud by k volbám skutečně došlo, mohlo by v nich zvítězit právě Národní sdružení, uvažuje. "Ještě nikdy u moci nebyli, a proto do nich tolik Francouzů vkládá naděje. Kdyby při vládní odpovědnosti nezklamali, tak by měla Marine Le Penová šance velké," konstatuje republikán a dodává, že jediným logickým nástupcem zakladatelky Národního sdružení je stávající předseda strany Jordan Bardella.

