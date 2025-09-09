Zahraničí

Centrum Bratislavy ochromil nález pumy z 2. světové války. Evakuovali na tisíc bytů

ČTK ČTK
před 1 hodinou
V Bratislavě začala v úterý ráno evakuace lidí z budov v okolí nálezu letecké pumy z druhé světové války. Informovala o tom policie, která v souvislosti s pracemi na zneškodnění bomby hodlá uzavřít blízko centra slovenské metropole ulice pro veškerou dopravu. Bomba byla nalezena v pondělí při stavebních pracích nedaleko nábřeží Dunaje.
Foto: Shutterstock

Podle portálu Aktuality.sk se evakuace týká přibližně tisícovky bytů. 

Za války, kdy bylo Slovensko spjato s nacistickým Německem, se v lokalitě nacházela rafinerie Apollo, která se tehdy stala terčem náletů spojeneckých bombardérů. V uplynulých letech tam vyrostla nová čtvrť s výškovými budovami, v jejím bezprostředním sousedství se nachází například Slovenské národního divadlo i velké nákupní centrum.

Policie dopředu ohlásila, že v okolí nálezu bomby dopoledne uzavře ulice a jeden z mostů přes Dunaj. Městský dopravní podnik kvůli tomu připravil změny na několika linkách hromadné dopravy.

V širším centru Bratislavy nejde o první případ odhalené nevybuchnuté bomby z druhé světové války. Ze stejného důvodu tam policie před čtyřmi lety vyklidila autobusové nádraží a jeho okolí.

 
