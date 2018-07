Bývalý katalánský premiér Puigdemont se vrací do Belgie

před 1 hodinou

Bývalý katalánský premiér Carles Puigdemont, o jehož vydání z Německa do Španělska usiloval Madrid, se o víkendu vrátí do Belgie, kam se po útěku z vlasti uchýlil. Napsala to agentura DPA. Puigdemont ve Španělsku čelí obvinění ze vzpoury kvůli snaze odtrhnout autonomní region od království. Letos v březnu na základě španělské žádosti byl zatčen v Německu, když se vracel do Belgie z konference. Německý soud ale umožnil vydat Puigdemonta do Španělska jen za zpronevěru veřejných peněz, a nikoli za vzpouru. V reakci na to soudce španělského Nejvyššího soudu zrušil eurozatykače na uprchlé katalánské politiky včetně Puigdemonta, které dříve sám vydal.