Zahraničí

Byla to sabotáž, tvrdí Trump o potížích v OSN. Eskalátor i čtečku zkoumají agenti

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Americká Tajná služba vyšetřuje, zda se někdo nesnažil překazit vystoupení prezidenta Donalda Trumpa na Valném shromáždění OSN a ohrozit jeho bezpečnost. Uvedl to šéf Bílého domu, který označil zastavení eskalátoru a krátký výpadek čtecího zařízení a zvuku za sabotáž. Činitelé OSN oponují s tím, že eskalátor zastavil kvůli bezpečnostnímu mechanismu a čtecí zařízení patřilo Bílému domu.
Trump ve svém úterním více než hodinovém projevu ve VS OSN kritizoval fungování světové organizace, jejímž jsou USA hlavním finančním přispěvatelem, ale od Trumpova nástupu omezují její financování. | Foto: Reuters

Trump ve svém úterním více než hodinovém projevu ve VS OSN kritizoval fungování světové organizace, jejímž jsou USA hlavním finančním přispěvatelem a od Trumpova nástupu do funkce omezují její financování. Kromě podle něj nevyhovujícího stavu sídla OSN prezident zmínil i výpadek eskalátoru, který podle něho zastavil uprostřed cesty a ohrozil bezpečnost jeho i první dámy Melanie. Stěžoval si rovněž na výpadek čtecího zařízení a zvuku na úvod svého projevu.

"Ne jedna, ne dvě, ale tři velice zlověstné události," napsal ve středu na své síti Truth Social. Uvedl také, že šlo o sabotáž, a vyzval k zadržení jejích strůjců. Vyšetřováním se podle Trumpa zabývá Tajná služba, která má na starosti ochranu prezidenta a dalších nejdůležitějších lidí v zemi.

Mluvčí šéfa OSN Stéphane Dujarric uvedl, že eskalátor zastavil z bezpečnostních důvodů. Jeho vypnutí mohl nechtěně způsobit člen Trumpova doprovodu, který stál při jízdě obráceně a natáčel video, uvedl mluvčí.

Další nejmenovaný činitel pak Reuters sdělil, že čtecí zařízení pro prezidenta dodal přímo jeho úřad.

 
