Byla to sabotáž, tvrdí Trump o potížích v OSN. Eskalátor i čtečku zkoumají agenti

Trump ve svém úterním více než hodinovém projevu ve VS OSN kritizoval fungování světové organizace, jejímž jsou USA hlavním finančním přispěvatelem a od Trumpova nástupu do funkce omezují její financování. Kromě podle něj nevyhovujícího stavu sídla OSN prezident zmínil i výpadek eskalátoru, který podle něho zastavil uprostřed cesty a ohrozil bezpečnost jeho i první dámy Melanie. Stěžoval si rovněž na výpadek čtecího zařízení a zvuku na úvod svého projevu.
"Ne jedna, ne dvě, ale tři velice zlověstné události," napsal ve středu na své síti Truth Social. Uvedl také, že šlo o sabotáž, a vyzval k zadržení jejích strůjců. Vyšetřováním se podle Trumpa zabývá Tajná služba, která má na starosti ochranu prezidenta a dalších nejdůležitějších lidí v zemi.
Mluvčí šéfa OSN Stéphane Dujarric uvedl, že eskalátor zastavil z bezpečnostních důvodů. Jeho vypnutí mohl nechtěně způsobit člen Trumpova doprovodu, který stál při jízdě obráceně a natáčel video, uvedl mluvčí.
Další nejmenovaný činitel pak Reuters sdělil, že čtecí zařízení pro prezidenta dodal přímo jeho úřad.