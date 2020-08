Vraťte se do kanceláří, vyzve lidi britská vláda. Podnikatelé se bojí "měst duchů"

Britská vláda spustí příští týden mediální kampaň za návrat do kanceláří těch lidí, kteří nyní pracují z domova. Bude v ní vyzývat zaměstnavatele, aby své zaměstnance ujistili, že návrat na pracovní místo je v případě dodržení opatření proti covidu-19 bezpečný. Podle stanice BBC vychází kabinet vstříc podnikatelům, kteří upozorňují na vylidňování měst.

Ministr dopravy Grant Shapps v pátek uvedl, že pro mnoho lidí v Anglii a Walesu nastává nyní správný čas k návratu do kanceláře, neboť jejich děti půjdou příští týden do školy.

Přetrvávající odloučení od přátel a kolegů si podle Shappse navíc začíná na pracovnících vybírat svou daň, zejména na mladých lidech. "Pro mnoho lidí je duševní zdraví důležitější než návrat na bezpečné pracovní místo. Proto jsou také místa přes léto zajišťována před covidem-19 a pro mnoho lidí je teď správný okamžik k návratu," řekl Shapps. "Beru, že ostatní budou pokračovat daleko flexibilnějším způsobem než v minulosti."

Coronavirus: Back-to-work message to be aired as schools reopen https://t.co/j1iHV6BUlo — BBC News (UK) (@BBCNews) August 28, 2020

BBC v této souvislosti upozorňuje, že devět z deseti britských zaměstnanců, kteří během koronavirové karantény pracovali z domova, by podle průzkumů rádo v této praxi v nějaké formě pokračovalo. Podle výzkumu provedeného mezi dubnem a červnem vědci z univerzit v Cardiffu a Southamptonu vykazovali lidé pracující z domova minimálně stejnou a někdy i vyšší produktivitu práce oproti těm, kteří pracují normálně z kanceláře.

Konfederace britského průmyslu (CBI) varovala, že centra britských měst se mohou stát "městy duchů", pokud se premiér Boris Johnson nebude více angažovat ve prospěch návratu lidí do kanceláří. CBI argumentovala, že na práci z domova tratí nejvíce prodejci, kteří přicházejí o klienty obvykle procházející kolem jejich provozoven při cestě do kanceláře.

Na dálku v létě pracovalo čtyřicet procent britské pracovní síly

Někteří významní představitelé konzervativní strany podle BBC vyzvali ministry, aby vyslali lidem jasný signál, že práce z kanceláří je bezpečná.

Opoziční labouristická stínová ministryně práce Lucy Powellová naopak vyjádřila k plánu výhrady s tím, že by nikdo neměl pracovníky nutit k "volbě mezi zdravím a prací". Vláda by podle ní měla především "kategoricky zavrhnout" jakoukoli kampaň, která by mohla naznačovat, že by lidé mohli ztratit pracovní místo, pokud odmítnou návrat do kanceláře.

Mezi 27. červencem a 9. srpnem pracovalo 39 procent britské pracovní síly stále na dálku, uvedl statistický úřad. Odvětví s největším podílem práce z domova - až 70 procent - jsou školství, informační technologie a komunikace. Podle údajů banky Morgan Stanley je nyní podíl britských kancelářských pracovníků pracujících na svém obvyklém místě zhruba poloviční oproti velkým evropským zemím.

