Tvrdá kampaň před britskými volbami: Politici se přou o brexit i "divoké utrácení"

Kdyby se svět řídil tím, co chce Boris Johnson, Velká Británie by už nebyla členem Evropské unie. Britský premiér prosazoval, aby Spojené království odešlo 31. října, ale nestihl to protlačit v britském parlamentu. Británie tak členem EU stále je – a Johnsonova vláda teď unii požádala o pomoc kvůli záplavám, které postihly sever Anglie.

"Dostali jsme žádost od britských úřadů a aktivovali jsme unijní satelitní systém Copernicus, který dodá mapy oblastí zasažených záplavami," řekla mluvčí Evropské komise Mina Andrejevová. Copernicus je evropský program pro monitorování stavu životního prostředí. Londýn může požádat unii také o finanční podporu z Fondu solidarity. Dostat by mohl zhruba půl milionu eur, tedy skoro 13 miliard korun. Británie stále zůstává plnohodnotným členem EU a na zmíněnou pomoc má nárok. Brexit je však zároveň tématem kampaně před předčasnými volbami, které ve Spojeném království budou 12. prosince. 1:37 Za vše mohou imigranti, polomarxistická vláda. Labouristé se s konzervativci ve spotech nešetří | Video: Labour party, Conservatives "My brexit uskutečníme," opakuje Johnson o hlavním programovém bodu své Konzervativní strany. Slibuje, že v případě vítězství ve volbách urychleně vyvede Británii z EU na základě dohody, kterou s členskými státy unie dojednal minulý měsíc. Opoziční labouristé tvrdí, že tato dohoda je špatná a Británie kvůli ní zchudne. Pokud se po volbách stane premiérem jejich lídr Jeremy Corbyn, vyjedná prý s unií novou smlouvu o podobě vystoupení. Tu následně Britům předloží v novém referendu, kde budou lidé moci zvolit i případně možnost setrvání v EU. Divoké utrácení a vylhané odhady Labouristé jsou ale ohledně brexitu rozdělení. Drtivá většina jejich členů požaduje, aby Corbyn jasně podpořil setrvání v EU, což ale šéf strany odmítá. V současné předvolební kampani se proto snaží mluvit o brexitu co nejméně. Věří, že voliče přesvědčí důrazem na témata, jako je více peněz pro zdravotnictví nebo výstavba infrastruktury. Související "Jako když pronásledovali kulaky." Premiér Johnson přirovnal Corbyna ke Stalinovi Podle konzervativců by všechny sliby labouristů stály v příštích letech 1,2 bilionu liber, tedy astronomických 35 bilionů korun. "Nemůžeme Jeremymu Corbynovi dovolit jeho divoké utrácení, které by naše děti zatížilo obrovským dluhem," prohlásil například ministr financí Sajid Javid. Podle labouristů se ale jedná o výmysl. "Je to směšný příklad konzervativní lživé zprávy," reagoval labouristický stínový ministr financí John McDonnell. Tvrzení označil za "nekompetentní směsici vylhaných odhadů a špatné matematiky". Labouristé ani konzervativci svůj volební program zatím nezveřejnili. Faktem je, že labouristé chystají sliby, které budou podle odborníků skutečně stát stovky miliard liber. Jde nejen o velké investice do budování infrastruktury, ale také na zlepšení školství. Současná opozice chce taky znárodnit desetinu akcií velkých firem a předat je jejich zaměstnancům. Za to by majitelům těchto firem vyplatila kompenzaci. Utrácet ale chtějí i konzervativci, kteří přitom tradičně prosazovali politiku úsporných opatření. Jejich dosud známé sliby by stály minimálně desítky miliard liber. Chtějí zvýšit výdaje na školství nebo na bezpečnost. Corbyn doufá, že jeho labouristé voliče přesvědčí také připomínkami toho, že se jejich mzdy za posledních devět let, kdy vládnou konzervativci, reálně propadly. Pokud už mluví o brexitu, zmiňuje hlavně riziko, že se premiér Boris Johnson po odchodu z EU pokusí uzavřít dohodu o volném obchodu se Spojenými státy, která by mohla vést například k výraznému zdražení léků. Johnson to označuje za strašení. Průzkumy favorizují konzervativce Vzájemná obviňování svědčí o tom, že letošní volební kampaň se v Británii vede mimořádně tvrdě. Johnson v ní už Corbyna přirovnal k sovětskému diktátorovi Josifu Stalinovi. Související Vzpruha pro Johnsona. Farageova strana nepostaví kandidáty proti konzervativcům V průzkumech veřejného mínění má Konzervativní strana před labouristy dvouciferný náskok. Nejspíš jí pomůže i fakt, že Strana pro brexit europoslance Nigela Farage nepostaví kandidáty v těch volebních obvodech, ve kterých v minulých volbách v roce 2017 zvítězili konzervativci. Corbyn ale doufá, že zopakuje velké překvapení z předchozích voleb, kdy v průzkumech ztrácel ještě víc, ale nakonec získal téměř stejně hlasů jako konzervativci, kteří navíc v parlamentu přišli o většinu.