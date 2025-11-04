Británie chce zakázat demonstrace u domů politiků. Hrozí až šest měsíců vězení

"Množství urážek, kterým čelí lidé zapojení do britské politiky, je skutečně šokující a představuje hrozbu pro naši demokracii," uvedl v prohlášení náměstek britské ministryně vnitra Dan Jarvis. "Lidé by měli mít možnost účastnit se politického života, aniž by se museli bát o své bezpečí a o bezpečí svých rodin," doplnil.
Průzkum v britském parlamentu podle Reuters zjistil, že až 96 procent tamních zákonodárců zažilo obtěžování. Politici čelili výhrůžkám a zastrašování i před posledními všeobecnými volbami v roce 2024. Nezávislý orgán dohlížející na volby v Británii uvedl, že se s takovým chováním musela potýkat více než polovina kandidátů.
Terčem protestů v blízkosti svého obydlí se stal před loňskými volbami také současný britský premiér Keir Starmer. Propalestinští aktivisté nechali před jeho londýnským domem dětské boty a transparent, na kterém ho vyzývali, aby podpořil zbrojní embargo vůči Izraeli. Podobným protestům čelil v roce 2023 tehdejší předseda vlády Rishi Sunak, před jehož rezidencemi v Londýně a Yorkshiru se několikrát sešli klimatičtí aktivisté.
Vláda uvedla, že zákon má zakázat také další formy protestu včetně lezení na památníky nebo používání světlic a ohňostrojů. V určených protestních zónách také omezí nošení roušek a šátků sloužících k utajení identity demonstrujících. Novou právní úpravu nyní projednává parlament a v platnost by měla vstoupit příští rok.