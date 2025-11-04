Zahraničí

Británie chce zakázat demonstrace u domů politiků. Hrozí až šest měsíců vězení

ČTK ČTK
před 24 minutami
Británie plánuje zákaz demonstrací před domy volených úředníků, soudců a místních zastupitelů. Protesty zasahující do soukromého i veřejného života vládních činitelů budou podle nového zákona trestné a soud za ně bude moci uložit až šest měsíců vězení. Ministři uvádějí, že navrhovaná opatření mají chránit demokratické instituce, odpůrci zákona ale varují, že by mohl omezit právo na protest.
Protesty v Eppingu, 8. srpna 2025.
Protesty v Eppingu, 8. srpna 2025. | Foto: Reuters

"Množství urážek, kterým čelí lidé zapojení do britské politiky, je skutečně šokující a představuje hrozbu pro naši demokracii," uvedl v prohlášení náměstek britské ministryně vnitra Dan Jarvis. "Lidé by měli mít možnost účastnit se politického života, aniž by se museli bát o své bezpečí a o bezpečí svých rodin," doplnil.

Průzkum v britském parlamentu podle Reuters zjistil, že až 96 procent tamních zákonodárců zažilo obtěžování. Politici čelili výhrůžkám a zastrašování i před posledními všeobecnými volbami v roce 2024. Nezávislý orgán dohlížející na volby v Británii uvedl, že se s takovým chováním musela potýkat více než polovina kandidátů.

Terčem protestů v blízkosti svého obydlí se stal před loňskými volbami také současný britský premiér Keir Starmer. Propalestinští aktivisté nechali před jeho londýnským domem dětské boty a transparent, na kterém ho vyzývali, aby podpořil zbrojní embargo vůči Izraeli. Podobným protestům čelil v roce 2023 tehdejší předseda vlády Rishi Sunak, před jehož rezidencemi v Londýně a Yorkshiru se několikrát sešli klimatičtí aktivisté.

Vláda uvedla, že zákon má zakázat také další formy protestu včetně lezení na památníky nebo používání světlic a ohňostrojů. V určených protestních zónách také omezí nošení roušek a šátků sloužících k utajení identity demonstrujících. Novou právní úpravu nyní projednává parlament a v platnost by měla vstoupit příští rok.

 
