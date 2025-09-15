Brexit se zvrhnul. Sud se střelným prachem se plní, říká o dění v Británii politolog

Tito lidé jsou často na dávkách a stává se, že končí v nějaké šedé zóně ekonomiky, tvrdí host Matyáše Zrna s tím, že vzorec chování imigrantů z Evropy a Commonwealthu je jiný.
"Evropani většinou přicházeli, aby si tady vydělali nějaké peníze na rozjezd vlastního byznysu nebo na pořízení nemovitosti nebo něco takového. Vždycky byli ale mentálně nastavení na to, že jsou tady na pár let - vydělat si peníze - a pak s vrátí domů."
V případě přištěhovalců ze Společenství národů jde o migraci celých rodin. "Chtějí tady žít, ale zároveň v mnoha ohledech prostě nedochází k dobré integraci ve společnosti." To vede podle Trávníčka k tomu, že se sud se střelným prachem plní.