Zahraničí

Brexit se zvrhnul. Sud se střelným prachem se plní, říká o dění v Británii politolog

Matyáš Zrno Matyáš Zrno
před 21 minutami
Přes sto tisíc lidí demonstrovalo podle odhadu britské policie v Londýně za svobodu slova a proti nelegální imigraci. Ačkoliv se po brexitu podařilo snížit migraci z Evropy, za každého jednoho Evropana, který nepřišel, přišli dva jiní migranti ze zemí Commonwealthu, říká politolog Matěj Trávníček. Problém je v tom, že uplatnitelnost těch lidí na trhu práce je prostě nižší, upozorňuje.
Spotlight News - Matěj Trávníček | Video: Tým Spotlight

Tito lidé jsou často na dávkách a stává se, že končí v nějaké šedé zóně ekonomiky, tvrdí host Matyáše Zrna s tím, že vzorec chování imigrantů z Evropy a Commonwealthu je jiný.

Související

Žádné extremisty jsem tam nepotkal, říká ekonom Kohout o demonstraci v Londýně

Kohout FOTO London protest2

"Evropani většinou přicházeli, aby si tady vydělali nějaké peníze na rozjezd vlastního byznysu nebo na pořízení nemovitosti nebo něco takového. Vždycky byli ale mentálně nastavení na to, že jsou tady na pár let - vydělat si peníze - a pak s vrátí domů."

V případě přištěhovalců ze Společenství národů jde o migraci celých rodin. "Chtějí tady žít, ale zároveň v mnoha ohledech prostě nedochází k dobré integraci ve společnosti." To vede podle Trávníčka k tomu, že se sud se střelným prachem plní.

Celý rozhovor si pusťte v úvodním videu nebo ve své oblíbené podcastové aplikaci na profilu Spotlightu Aktuálně.cz.

 
Mohlo by vás zajímat

Trump pokračuje v otočce. Rusko označil za agresora ve válce na Ukrajině

Trump pokračuje v otočce. Rusko označil za agresora ve válce na Ukrajině

Elon Musk nakoupil na burze akcie Tesly za miliardu dolarů, cena v reakci roste

Elon Musk nakoupil na burze akcie Tesly za miliardu dolarů, cena v reakci roste

Podivné námluvy. Rusko píše do země NATO, chce zpátky svoji "zázračnou zbraň"

Podivné námluvy. Rusko píše do země NATO, chce zpátky svoji "zázračnou zbraň"
1:01

Washington a Peking se shodly na rámci dohody o TikToku, oznámili politici

Washington a Peking se shodly na rámci dohody o TikToku, oznámili politici
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Londýn Velká Británie brexit imigrace Commonwealth Evropa Evropská unie (EU) video Video Aktuálně.cz Spotlight News

Právě se děje

Aktualizováno před 8 minutami
Trump pokračuje v otočce. Rusko označil za agresora ve válce na Ukrajině

ŽIVĚ
Trump pokračuje v otočce. Rusko označil za agresora ve válce na Ukrajině

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 21 minutami
Brexit se zvrhnul. Sud se střelným prachem se plní, říká o dění v Británii politolog
14:51

Brexit se zvrhnul. Sud se střelným prachem se plní, říká o dění v Británii politolog

Trávníček: "Ačkoliv se po brexitu podařilo snížit migraci z Evropy, za každého Evropana, který nepřišel, přišli dva jiní migranti z Commonwealthu."
Aktualizováno před 31 minutami
Španělsko by mělo kvůli účasti Izraele bojkotovat Eurovizi, uvedl jeho ministr

Španělsko by mělo kvůli účasti Izraele bojkotovat Eurovizi, uvedl jeho ministr

Podobný krok už v minulém týdnu avizovaly veřejnoprávní televize v Irsku a Nizozemsku.
před 1 hodinou
Návrat jako z thrilleru. Plíškovou vyvezla divoká houpačka k první výhře po roce

Návrat jako z thrilleru. Plíškovou vyvezla divoká houpačka k první výhře po roce

Kateřina Siniaková zvládla na turnaji v Soulu po kvalifikaci i 1. kolo, a naladila se tak i na obnovení deblové spolupráce s Barborou Krejčíkovou.
před 1 hodinou
Elon Musk nakoupil na burze akcie Tesly za miliardu dolarů, cena v reakci roste

Elon Musk nakoupil na burze akcie Tesly za miliardu dolarů, cena v reakci roste

Americký miliardář a šéf automobilky Tesla Elon Musk nakoupil 2,57 milionu akcií této společnosti v hodnotě přibližně jedné miliardy dolarů.
před 1 hodinou
Podivné námluvy. Rusko píše do země NATO, chce zpátky svoji "zázračnou zbraň"
1:01

Podivné námluvy. Rusko píše do země NATO, chce zpátky svoji "zázračnou zbraň"

I když Ankara doposud oficiálně nepotvrdila, že by Moskvě zbraně prodala zpět, zdroje poukazují na "pozitivní přístup" Turecka k případné dohodě.
před 1 hodinou
Čechova minela se šíří sítěmi. "Zapomenutá" hvězda prožila těžký návrat do boje o NHL

Čechova minela se šíří sítěmi. "Zapomenutá" hvězda prožila těžký návrat do boje o NHL

Hokejový brankář Tomáš Suchánek se vrací do hry. Na první zápas po dlouhé přestávce však nebude vzpomínat v dobrém.
Další zprávy