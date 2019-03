Break, break! Pilot zříceného etiopského boeingu žádal tři minuty po startu o návrat

Pilot Boeingu 737 MAX, který se v neděli i se 157 lidmi na palubě zřítil v Etiopii, žádal už tři minuty po startu hlasem plným paniky o povolení k návratu. Informoval o tom v pátek s odvoláním na dobře informovaný zdroj americký deník The New York Times. Pilot tak náhle přerušil letové dispečery, kteří si na svých monitorech také všimli velmi neobvyklého chování stroje.

Zdroj, který je obeznámen s příslušnou komunikací řízení letového provozu, naznačil, že pilot letu 302 z Addis Abeby se ocitl ve vážných problémech záhy po startu. "Break, break. Povolení k návratu! Prosím o vektor k přistání!" volal údajně v panice pilot už tři minuty po startu. Slovy "Break, break" si piloti v nouzových situacích vyžadují přerušení veškeré radiové komunikace mezi kontrolní věží a ostatními letouny.

V danou chvíli už i letoví dispečeři věděli, že s letem 302 něco není v pořádku. Let stroje Boeing 737 MAX 8 byl totiž hned od startu silně rozkolísaný; klesal a zase stoupal o stovky metrů. Po pěti minutách se spojení s letadlem zcela přerušilo.

Podivné na letu údajně nebylo pouze výškové kolísání, ale také rychlost letounu. "Rychlost je na tom to nejneobvyklejší," řekl The New York Times (NYT) bývalý pilot a expert na bezpečnost v letectví John Cox. "Letoun zrychloval mnohem více, než by měl," poznamenal Cox.

Z informací, které se podařilo NYT získat, se dá sestavit přibližný sled událostí během osudových minut. Přibližně minutu po startu pilot Yared Getachew, zkušený kapitán s více než 8000 nalétaných hodin, ještě klidným hlasem konstatoval "problém s řízením letu". Boeing v tu chvíli letěl příliš nízko. Během dvou minut se mu ale podařilo dostat do bezpečné výšky.

Poté ale dispečeři pozorovali, jak se stroj potácí v různých výškách. Kromě toho se letoun pohyboval nezvykle rychle. "Co se děje s tím letem?" ptal se nahlas jeden z letových dispečerů a dalším dvěma letounům v blízkosti nařídil, aby zůstaly ve vyšších hladinách. Do toho vpadlo panické volání kapitána letu 302. Povolení k návratu bylo okamžitě uděleno. Stroj opsal křivku - a pak se zřítil.

Mnoho informací o zřícení letounu společnosti Ethiopian Airlines, který měl namířeno do keňské metropole Nairobi, zatím zveřejněno nebylo.

Takzvané černé skříňky se záznamy o letu ve čtvrtek dorazily do Francie, kde je má analyzovat tamní úřad pro bezpečnost civilního letectví (BEA). Kvůli nehodě byly po celém světě vydány zákazy letů strojů Boeing 737 MAX.

