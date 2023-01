"Boris mi vymyl mozek." Britové chtějí slibovanou prosperitu, většina brexitu lituje

Ian Perkes obchoduje s rybami už od roku 1976. Když byl v jeho městě v srpnu 2019 na návštěvě tehdejší britský premiér Boris Johnson, koupil si ve stánku fish and chips a dali se spolu do řeči. Ujišťoval Perkese, že odchod z Evropské unie jeho podnikání pomůže. Tři roky po brexitu má obchodník o třetinu nižší prodeje a na Johnsona nevzpomíná v dobrém. "Boris mi vymyl mozek," říká.

Získáme zpátky kontrolu, slibovala část britských politiků před referendem o vystoupení z Evropské unie a později i během následných vyjednávání s Bruselem. Tehdejší premiér Johnson během vrcholu jednání s EU přijel mimo jiné do Brixhamu, pobřežního města na jihu země.

Zde narazil na Iana Perkese, jeho syna Joshuu a další lidi, které ujišťoval, že odchod z unie, o němž Britové rozhodli v referendu v roce 2016, byl správný krok. "Slíbil nám, že budeme muset rozšířit náš podnik a že budeme potřebovat víc zaměstnanců," vzpomíná na britském serveru iNews o necelé čtyři roky později Perkes.

"Tvrdil, že až začnou platit brexitová pravidla, budeme mít plné ruce práce. Že budeme brát Francouzům ryby a oni je od nás budou zoufale kupovat. Říkal, že se můžeme těšit na velmi prosperující budoucnost."

Od samotného odchodu z Evropské unie nyní uplynuly tři roky. Perkesovy prodeje klesly o 30 procent a on zvažuje, že bude muset přestat vyvážet ryby do ciziny, i když export před brexitem tvořil až 85 procent jeho tržeb. "Hlasoval jsem pro brexit, protože nám bylo řečeno, že z něj budeme mít prospěch. A v roce 2019 mi to Boris zopakoval," vzpomíná podnikatel.

Kvůli vývozu na unijní trh musí nyní stejně jako další britští rybáři žádat o certifikát o nezávadnosti ryb, řešit složitou administrativu a platit cla. Náklady se mu tak zvýšily o dva až tři tisíce liber týdně (v přepočtu 54 až 81 tisíc korun). Navíc stejně jako dřív soupeří i s rybáři z dalších mimounijních zemí.

Žádná pozitiva

"Brexit pro nás nemá žádná pozitiva. Pokud bude prodej pokračovat jako loni, budeme muset snížit počet zaměstnanců na pouhé tři nebo čtyři. Poslední tři měsíce jsme ve ztrátě a nevypadá to, že by se situace měla zlepšit," dodává Perkes.

Rybáři se stali symbolem odchodu Spojeného království z unie a jedním z nejdůležitějších bodů politické debaty, ačkoliv tvoří asi 0,12 procenta britské ekonomiky. Politici jim slibovali, že budou moci lovit, kolik ryb chtějí, a o ostrovní vody se nebudou muset dělit s loděmi dalších evropských států.

"Pravděpodobně jsme více ztratili, než získali," přiznává pro list The Guardian David Milne, předseda Sdružení skotských obchodníků s bílými rybami.

Zdaleka ale nejsou jediní, kdo dopady brexitu pocítil. Podle posledního průzkumu společnosti YouGov odchodu z EU lituje 56 procent Britů a jen 32 procent s ním stále souhlasí. Znamená to, že svého rozhodnutí lituje každý pátý Brit, který se vyslovil pro odchod z Evropské unie.

Cítím se jako hlupák

"Stydím se přiznat, že jsem hlasovala pro brexit," uvádí pro britskou stanici BBC Judy Thomasová z anglického Stratfordu nad Avonou, rodného města Williama Shakespeara, kde těsná většina obyvatel zvolila odchod z EU. "Evidentně nám hrozně lhali. Byla to velká chyba… a cítím se jako hlupák."

Kvůli brexitu podle ní odešlo ze země mnoho zdravotních sester, lékařů, ale třeba i řidičů kamionů. Ve všech těchto profesích ve Spojeném království stále chybí lidé a během uplynulých let to přineslo řadu problémů.

"Moje matka byla v domově s pečovatelskou službou a spousta lidí se tam o ni starala moc dobře, ale mnoho z nich se teď vrátilo domů," popisuje její sousedka Diane Osbornová. Její manžel Andrew dodává, že kvůli brexitu se řada lidí cítila v Británii nevítaná, a proto odešla.

Mizí i zahraniční studenti z prestižních britských univerzit, podle nových dat se jich nyní hlásí méně než polovina. Musí totiž žádat o víza, nedosáhnou na státní podporu a platí násobně vyšší školné, stejně jako studenti z Číny nebo Indie. Vysoké školy se tak bojí nedostatku odborníků ve výzkumu i ztráty zájmu o některé obory. A přicházejí tak navíc o finance.

Zničená ekonomika

Odborníci varují, že se ekonomika království na rozdíl od jiných bohatých států nevzpamatovává dostatečně rychle z covidové krize. Ze zemí G20 si kromě Ruska vede Británie nejhůře a podle predikcí Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) tomu tak bude i další dva roky. Na vině je právě brexit, tvrdí hlavní ekonom organizace Álvaro Santos Pereira. Zemi se podle něj nedaří navazovat obchodní vztahy, a export tak v celé řadě oblastí vázne.

Podle některých sousedů Thomasové ale za špatnou situaci nemůže brexit jako takový, ale politici, kteří ho špatně proměnili ve skutečnost. "Slíbili nám, že zákony EU budou spáleny, což se nestalo. Slíbili nám, že budeme mít vlastní listinu práv Spojeného království, což se taky nestalo. Kdyby se tyto věci staly, myslím, že by země byla v úplně jiné, lepší situaci," tvrdí Richard Shimmin, volič vládních konzervativců.

