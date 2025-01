Je těžké to vůbec pochopit. Situace v Kurské oblasti začíná být neúnosná, líčí vojáci

Americký deník The New York Times přinesl tento týden svědectví ukrajinských vojáků bránících oblast, kterou armáda válkou sužované země vybojovala v létě v ruské Kurské oblasti. Kontrola nad územím by mohla pro Ukrajinu znamenat výhodu při případných mírových jednáních, její vojáci však přiznávají, že tempo zabíjení nepřátel začíná být pro některé z nich neúnosné.

1:03 Jediná operace, stovky mrtvých. Rusko v Kursku utrpělo drtivou ztrátu | Video: Reuters