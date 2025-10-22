Biden dokončil cyklus radioterapie k léčbě agresivní formy rakoviny prostaty

Scullyová neposkytla podrobnosti o dalším postupu v Bidenově léčbě a rovněž neuvedla, zda radioterapii zcela dokončil. Bidenova dcera Ashley Bidenová na platformě Instagram sdílela video, na kterém její otec zvoní na zvon v onkologickém středisku ve Filadelfii. Pacienti tak tradičně činí po dosažení zásadního milníku v léčbě.
"Očekávání je takové, že to budeme schopni porazit," řekl Biden stanici CNN v prvních veřejných komentářích o diagnóze dva týdny poté, co se o ní dozvěděl. Biden tehdy dodal, že rakovina se nerozšířila do žádných orgánů a že jeho kosti jsou silné. Jeho kancelář formu onemocnění označila za agresivní, avšak hormonálně senzitivní, což umožňuje účinnou léčbu.
Biden, který příští měsíc oslaví 83. narozeniny, měl už v minulosti řadu zdravotních problémů včetně mozkové výdutě v roce 1988, píše NYT. Jeho kancelář v září oznámila, že podstoupil chirurgický zákrok k odstranění rakovinných buněk z kůže na čele. V roce 2023, kdy byl prezidentem, podstoupil podobný zákrok k odstranění rakovinných buněk z hrudi.