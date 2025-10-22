Zahraničí

Biden dokončil cyklus radioterapie k léčbě agresivní formy rakoviny prostaty

ČTK ČTK
před 2 hodinami
Bývalý americký prezident Joe Biden dokončil cyklus radioterapie k léčbě rakoviny prostaty, píší americká média s odvoláním na prohlášení jeho mluvčí Kelly Scullyové. Dvaaosmdesátiletý Biden zahájil radioterapii minulý měsíc, píše deník The New York Times. Jeho kancelář v květnu oznámila, že někdejší demokratický šéf Bílého domu trpí agresivní formou onemocnění s metastázou do kosti.
Americký prezident Joe Biden.
Americký prezident Joe Biden. | Foto: Reuters

Scullyová neposkytla podrobnosti o dalším postupu v Bidenově léčbě a rovněž neuvedla, zda radioterapii zcela dokončil. Bidenova dcera Ashley Bidenová na platformě Instagram sdílela video, na kterém její otec zvoní na zvon v onkologickém středisku ve Filadelfii. Pacienti tak tradičně činí po dosažení zásadního milníku v léčbě.

Související

Americký exprezident Biden podstoupil operaci kvůli rakovině kůže, daří se mu dobře

Bývalý americký prezident Joe Biden

"Očekávání je takové, že to budeme schopni porazit," řekl Biden stanici CNN v prvních veřejných komentářích o diagnóze dva týdny poté, co se o ní dozvěděl. Biden tehdy dodal, že rakovina se nerozšířila do žádných orgánů a že jeho kosti jsou silné. Jeho kancelář formu onemocnění označila za agresivní, avšak hormonálně senzitivní, což umožňuje účinnou léčbu.

Biden, který příští měsíc oslaví 83. narozeniny, měl už v minulosti řadu zdravotních problémů včetně mozkové výdutě v roce 1988, píše NYT. Jeho kancelář v září oznámila, že podstoupil chirurgický zákrok k odstranění rakovinných buněk z kůže na čele. V roce 2023, kdy byl prezidentem, podstoupil podobný zákrok k odstranění rakovinných buněk z hrudi.

 
Mohlo by vás zajímat

Trumpův návrh je dobrý kompromis, řekl Zelenskyj. Míní, že Putin vše shodí

Trumpův návrh je dobrý kompromis, řekl Zelenskyj. Míní, že Putin vše shodí

Izrael identifikoval těla dalších dvou rukojmích, v Gaze jich zůstává ještě 13

Izrael identifikoval těla dalších dvou rukojmích, v Gaze jich zůstává ještě 13

Fico nejspíš kývne. Slovensko podpoří nový sankční balík EU proti Rusku

Fico nejspíš kývne. Slovensko podpoří nový sankční balík EU proti Rusku

Nespolehlivá a zaujatá. Úřad varuje občany před užitím AI při rozhodování ve volbách

Nespolehlivá a zaujatá. Úřad varuje občany před užitím AI při rozhodování ve volbách
zahraničí Aktuálně.cz Obsah USA Joe Biden rakovina zdraví

Právě se děje

Aktualizováno před 5 minutami
Trumpův návrh je dobrý kompromis, řekl Zelenskyj. Míní, že Putin vše shodí

ŽIVĚ
Trumpův návrh je dobrý kompromis, řekl Zelenskyj. Míní, že Putin vše shodí

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 14 minutami
Poláci zavádí nulovou daň z příjmu pro část domácností. Babiš chystá podobnou úlevu

Poláci zavádí nulovou daň z příjmu pro část domácností. Babiš chystá podobnou úlevu

Kdyby se polský recept zavedl i v Česku, vydělají jen ti, co mají příjem mezi šesti sty a osmi sty tisíci ročně, tvrdí sociolog.
Aktualizováno před 18 minutami
Jurečka: Zmrazení penzijního věku přenese problém s důchody na přespříští vládu

ŽIVĚ
Jurečka: Zmrazení penzijního věku přenese problém s důchody na přespříští vládu

Povolební vyjednávání nejen o složení nové vlády sledujeme v online přenosu.
Aktualizováno před 20 minutami
Rychlé nohy, pak geniální kraťas. Noskové se povedl obrat, uspěla i Muchová
2:34

Rychlé nohy, pak geniální kraťas. Noskové se povedl obrat, uspěla i Muchová

Linda Nosková postoupila do čtvrtfinále v Tokiu. V Japonsku jde dál také Karolína Muchová.
před 23 minutami
"Když si vybavím zážitky z pitevny..." Vraždil patnáctiletý, policistou to otřáslo

"Když si vybavím zážitky z pitevny..." Vraždil patnáctiletý, policistou to otřáslo

Za vraždu spáchanou zvlášť surovým způsobem hrozí mladistvému s ohledem na jeho věk maximálně deset let.
Aktualizováno před 32 minutami
Velké oslabení. Plzeň i Sparta přišly před pohárovými zápasy o kapitány

Velké oslabení. Plzeň i Sparta přišly před pohárovými zápasy o kapitány

Plzeň přišla před duelem Evropské ligy v Řím o kapitána Matěje Vydry, Sparta se v konferenční lize v Rijece musí obejít bez kapitána Lukáše Haraslína.
před 37 minutami
Koho zvát na ceremonii 28. října? Nápad Hradu narazil u exprotokoláře Forejta

Koho zvát na ceremonii 28. října? Nápad Hradu narazil u exprotokoláře Forejta

Hrad letos podle webu Seznam Zprávy nebude na předávání státních vyznamenání 28. října zvát konkrétní poslance.
Další zprávy