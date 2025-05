Putin měl namále, naznačil Kreml. Zelenskyj o jeho zabití už dřív mluvil

Vladimir Putin se v minulém týdnu nečekaně vydal navštívit Kurskou oblast. A to i přesto, že málokdy cestuje do frontových oblastí. Při jeho cestě se ale, podle informací ruských vojenských představitelů, vrtulník ocitl pod palbou ukrajinských dronů. Pokud je to pravda, ruský prezident byl v bezprostředním ohrožení života.

1:21 Jurij Daškin o obraně Putinovy helikoptéry v Kurské oblasti | Video: X/HotSpotHotSpot