Zahraničí

Argentinský prezident Milei musel prchnout před voliči. Zasypali jeho auto kamením

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Argentinský prezident Javier Milei musel být ve středu evakuován z předvolební akce poté, co jeho auto demonstranti zasypali kameny, informovala agentura Reuters. Milei během útoku stál na korbě projíždějícího pick-upu společně se členy ochranky a svou sestrou Karinou Mileiovou, která je šéfkou prezidentské kanceláře. Milei nebyl zraněn, ale akce byla ukončena dříve.
Argentinští policisté chrání neprůstřelnými pláty prezidenta Javiera Mileiho před kameny, které na něj při předvolební akci v Buenos Aires házeli odpůrci jeho vlády.
Argentinští policisté chrání neprůstřelnými pláty prezidenta Javiera Mileiho před kameny, které na něj při předvolební akci v Buenos Aires házeli odpůrci jeho vlády. | Foto: ČTK

Z davu se také ozývalo "Pryč s Mileiem!" a následně mezi stoupenci prezidenta a protivládními demonstranty začala potyčka. Podle deníku El País byli v souvislosti s protestem zatčeni dva lidé a argentinská vláda z incidentu obvinila levicovou opozici.

Související

Argentina hlásí přes 100 mrtvých po kontaminovaném fentanylu, prezident viní opozici

Argentina lékař nemocnice

Argentinu v následujících měsících čekají hned dvoje volby - místní v provincii Buenos Aires 7. září a částečné parlamentní 26. října. Oboje jsou brány jako zkouška Mileiovy popularity po téměř dvouletém působení v prezidentském úřadu a podle agentury AP budou rozhodující pro upevnění jeho moci.

Vystudovaný ekonom Milei, který se označuje za libertariána, během prezidentské volební kampaně sliboval, že sníží státní dluh a inflaci, která Argentinu dlouhodobě trápila. Svůj hlavní volební slib splnil a snížil inflaci z 25 procent v prosinci 2023 na 1,9 procenta minulý měsíc.

Související

Argentinské hnutí babiček našlo po 48 letech 140. dítě ztracené za diktatury

argentina vnoučata

Podle AP však země čelí jiným problémům, jako je klesající kupní síla a rostoucí nezaměstnanost. Osekání státního rozpočtu má také za následek omezení mnoha veřejných služeb, což podle Reuters rozčiluje spoustu Argentinců. Podle argentinské agentury Synopsis se to odrazilo také na popularitě prezidenta, v srpnu s Mileiem nesouhlasilo 54,2 procenta obyvatel. Oproti minulému měsíci si argentinský prezident pohoršil o šest procent.

Agentura AP také připomněla, že další vlna nevole se zvedla v souvislosti s korupčním skandálem, ve kterém figuruje několik lidí včetně prezidenta a jeho sestry. Kauza se týká zadávání zakázek na nákup léků prostřednictvím Národní agentury pro zdravotně postižené (Andis). Podle AP to není poprvé, kdy lidé blízcí Mileiovi čelili podezření z korupce.

Argentinský prezident Javier Milei během středečního útoku stál na korbě projíždějícího pick-upu společně se členy ochranky a svou sestrou Karinou Mileiovou.
Argentinský prezident Javier Milei během středečního útoku stál na korbě projíždějícího pick-upu společně se členy ochranky a svou sestrou Karinou Mileiovou. | Foto: Reuters
 
Mohlo by vás zajímat

Ruské noční nálety zabíjely v Kyjevě, Ukrajinci zaútočili na další ruské rafinerie

Ruské noční nálety zabíjely v Kyjevě, Ukrajinci zaútočili na další ruské rafinerie

Fronty na benzin v Rusku. Schází mu už pětina rafinérií, místní média mají vysvětlení

Fronty na benzin v Rusku. Schází mu už pětina rafinérií, místní média mají vysvětlení
0:59

Rakety místo míru. V troskách Kyjeva po nočním útoku umíraly i děti

Rakety místo míru. V troskách Kyjeva po nočním útoku umíraly i děti
20 fotografií

“Je naprosto hrozná,” ulevil si Trump. Novinářka boří stereotyp, sítě jsou u vytržení

“Je naprosto hrozná,” ulevil si Trump. Novinářka boří stereotyp, sítě jsou u vytržení
0:19
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Argentina prezident

Právě se děje

Aktualizováno před 7 minutami
Potvrzeno, Krejčí míří do Premier League. Zatím na hostování

Potvrzeno, Krejčí míří do Premier League. Zatím na hostování

Fotbalový reprezentant Ladislav Krejčí zamířil z Girony na hostování do Wolverhamptonu. Anglický klub má opci na přestup šestadvacetiletého obránce.
Aktualizováno před 16 minutami

ŽIVĚ
Ruské noční nálety zabíjely v Kyjevě, Ukrajinci zaútočili na další ruské rafinerie

Ruské noční nálety zabíjely v Kyjevě, Ukrajinci zaútočili na další ruské rafinerie
Prohlédnout si 20 fotografií
Hasiči odnášejí tělo oběti z domova zničeného ruským útokem.
Hasiči zasahují u budovy v plamenech po ruském raketovém útoku.
před 24 minutami
Český biatlon bude na olympiádě zastupovat celkem deset závodníků. Stejně mužů a žen

Český biatlon bude na olympiádě zastupovat celkem deset závodníků. Stejně mužů a žen

Český biatlon bude na zimních olympijských hrách v Cortině d'Ampezzo a Miláně reprezentovat pět mužů a pět žen.
před 29 minutami
Fronty na benzin v Rusku. Schází mu už pětina rafinérií, místní média mají vysvětlení
0:59

Fronty na benzin v Rusku. Schází mu už pětina rafinérií, místní média mají vysvětlení

V srpnu prudce vzrostly ceny benzinu a nafty na čerpacích stanicích v Rusku, někde je ho kvůli ukrajinským útokům na rafinerie nedostatek.
před 1 hodinou
"Nemáš vzdělání." Partnerka Siniakové v ostré hádce, Amerika řeší rasistický podtext

"Nemáš vzdělání." Partnerka Siniakové v ostré hádce, Amerika řeší rasistický podtext

Jednu z největších kontroverzí dosavadního průběhu US Open nabídl vypjatý závěr utkání mezi Taylor Townsendovou a Jelenou Ostapenkovou.
před 1 hodinou

Odklad zákazu spalovacích motorů? Kia je proti, stálo by to jmění, říká její šéf

Odklad zákazu spalovacích motorů? Kia je proti, stálo by to jmění, říká její šéf
Prohlédnout si 13 fotografií
Kia minulý týden zahájila v Žilině výrobu modelu EV4.
Do úpravy továrny investovala 108 milionů eur.
před 1 hodinou
Argentinský prezident Milei musel prchnout před voliči. Zasypali jeho auto kamením

Argentinský prezident Milei musel prchnout před voliči. Zasypali jeho auto kamením

Milei během útoku stál na korbě projíždějícího pick-upu společně se členy ochranky a svou sestrou Karinou, která je šéfkou prezidentské kanceláře.
Další zprávy