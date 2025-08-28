Argentinský prezident Milei musel prchnout před voliči. Zasypali jeho auto kamením

Z davu se také ozývalo "Pryč s Mileiem!" a následně mezi stoupenci prezidenta a protivládními demonstranty začala potyčka. Podle deníku El País byli v souvislosti s protestem zatčeni dva lidé a argentinská vláda z incidentu obvinila levicovou opozici.
Argentinu v následujících měsících čekají hned dvoje volby - místní v provincii Buenos Aires 7. září a částečné parlamentní 26. října. Oboje jsou brány jako zkouška Mileiovy popularity po téměř dvouletém působení v prezidentském úřadu a podle agentury AP budou rozhodující pro upevnění jeho moci.
Vystudovaný ekonom Milei, který se označuje za libertariána, během prezidentské volební kampaně sliboval, že sníží státní dluh a inflaci, která Argentinu dlouhodobě trápila. Svůj hlavní volební slib splnil a snížil inflaci z 25 procent v prosinci 2023 na 1,9 procenta minulý měsíc.
Podle AP však země čelí jiným problémům, jako je klesající kupní síla a rostoucí nezaměstnanost. Osekání státního rozpočtu má také za následek omezení mnoha veřejných služeb, což podle Reuters rozčiluje spoustu Argentinců. Podle argentinské agentury Synopsis se to odrazilo také na popularitě prezidenta, v srpnu s Mileiem nesouhlasilo 54,2 procenta obyvatel. Oproti minulému měsíci si argentinský prezident pohoršil o šest procent.
Agentura AP také připomněla, že další vlna nevole se zvedla v souvislosti s korupčním skandálem, ve kterém figuruje několik lidí včetně prezidenta a jeho sestry. Kauza se týká zadávání zakázek na nákup léků prostřednictvím Národní agentury pro zdravotně postižené (Andis). Podle AP to není poprvé, kdy lidé blízcí Mileiovi čelili podezření z korupce.