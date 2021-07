Miliardář Bezos ve své raketě dosáhl hranice vesmíru, na palubě byla i 82letá žena

Raketa New Shepard společnosti Blue Origin úspěšně vynesla modul RSS New Step (nový krok) s nejbohatším mužem světa Jeffem Bezosem a třemi dalšími vesmírnými turisty na hranici vesmíru. Nosná raketa i modul s posádkou po několikaminutovém letu bezpečně přistály.

Bezos následoval svého konkurenta v rodící se lukrativní vesmírné turistice Richarda Bransona, který se v raketoplánu VSS Unity své společnosti Virgin Galactic podíval k hranici vesmíru 11. července. V obou případech šlo o suborbitální lety, to znamená, že VSS Unity ani modul RSS New Step nedosáhly oběžné dráhy kolem Země.

"Nejlepší den vůbec," prohlásil Bezos nadšeně poté, co modul dosedl na zem. Let trval deset minut a všechny jeho fáze proběhly zdárně podle plánu. Modul se po třech minutách od startu oddělil od nosné rakety a pak vystoupal sám do výšky 106 kilometrů. Mezitím New Shepard přistál kolmo na stanoveném místě a nedlouho poté se na zem bezpečně vrátili i lidé.

Bezos a jeho spolucestující si užili jen zhruba tříminutový stav beztíže. Předtím si ale při stoupání vzhůru s raketou ještě vyzkoušeli přetížení téměř šesti G, tedy šestinásobku normální zemské gravitace.

Raketa New Shepard, pojmenovaná po pátém americkém astronautovi, který stanul na Měsíci, Alanu Shepardovi, se vznesla z kosmodromu společnosti Blue Origin v poušti na západě Texasu v 15:11 SELČ. O sedm minut později přistála o 3,5 kilometru dál.

Společnost Blue Origin se nyní zařadila mezi soukromé společnosti schopné dopravovat do vesmíru astronauty. Následovala tak firmu Virgin Galactic a v letech do kosmu dosud nejúspěšnější společnost SpaceX podnikatele Elona Muska. Raketa New Shepard letěla dnes k hranici vesmíru s lidmi poprvé.

Úterní let Blue Originu byl výjimečný mimo jiné i tím, že najednou překonal rekordy nejstaršího i nejmladšího člověka ve vesmíru. S Bezosem letěli jeho bratr Mark a také 82letá průkopnice letectví Wally Funková a 18letý Oliver Daemen. Doposud byl nejstarším astronautem John Glenn, který v roce 1962 jako první Američan obletěl zeměkouli a do vesmíru se znovu podíval v roce 1998, když mu bylo 77 let. Nejmladším byl do dneška ruský kosmonaut German Titov, který v roce 1961 letěl ve 25 letech.

This is the moment Jeff Bezos, the world's richest man, lifted off into space aboard his Blue Origin spacecraft. https://t.co/FYxACjTzz3 pic.twitter.com/QIacxYNzPP — CNN International (@cnni) July 20, 2021

Na rozdíl od Bransonova pilotovaného raketoplánu byl Bezosův modul zcela automatizovaný. Pro let vzhůru, sestup ani přistání nebyl potřeba žádný profesionální personál na palubě.

Bezose skutečnost, že ho Branson předstihl, nevyvedla z míry, neboť konkurent podle něj do vesmíru nedoletěl. Raketoplán VSS Unity totiž vystoupal jen do výšky 90 kilometrů. Překonal tak hranici 80 kilometrů, kterou podle Bezose jako začátek vesmíru uznávají "jen čtyři procenta světa".