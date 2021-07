Do vesmíru s Bransonem, nebo Bezosem? Kolik stojí letenka a v čem se cesty liší

Po letech slibů, výzkumů a pokusů se komerční lety do vesmíru stávají skutečností. V úterý se s americkým miliardářem Jeffem Bezosem k hranici kosmu vydá osmnáctiletý Nizozemec. Další budou za pár měsíců následovat.

Zájemci o cestu do vesmíru si navíc mohou vybrat ze dvou nabídek: Lety bude prodávat společnost Virgin Galactic miliardáře Richarda Bransona, který se sám k hranici kosmu podíval 11. července, a firma Blue Origin nejbohatšího muže planety Jeffa Bezose.

Cesty s oběma společnostmi budou v mnohém stejné. Pasažéři zažijí na pár minut stav beztíže, při kterém se budou moci volně pohybovat kabinou a uvidí Zemi z pohledu, který se naskytl pouze profesionálním astronautům.

V čem přesně se však budou lety lišit?

Blue Origin

Blue Origin se stane první společností, která vezme do vesmíru platícího turistu. Let, na jehož palubě bude i zakladatel Amazonu Jeff Bezos, odstartuje v úterý po 13. hodině SEČ a kromě amerického miliardáře se ho zúčastní další tři lidé: Bezosův bratr Mark, dvaaosmdesátiletá bývalá pilotka Wally Funková, která v 60. letech splnila podmínky pro to stát se astronautkou, avšak jako ženě jí to nebylo dovoleno, a osmnáctiletý Nizozemec Oliver Daemen. Ten se stane historicky prvním platícím vesmírným turistou a zároveň nejmladším člověkem, který kdy letěl do kosmu.

O místo, které Daemen získal, se bojovalo v dražbě. Nejvyšší nabídka dosáhla až 28 milionů dolarů (600 milionů korun). Kdo za ní stojí, však není jasné - Daemen přišel s druhou nejvyšší sumou, ale protože se letu výherce aukce nemůže kvůli časové vytíženosti účastnit, připadlo jeho místo právě mladému Nizozemci, uvádí deník Wall Street Journal. Oliver Daemen je synem Joese Daemena, který založil investiční skupinu Somerset Capital Partners. "Nemůžu se dočkat, až zažiju stav beztíže a uvidím svět shora," uvedl. V budoucnu se bude moci letu k hranici kosmu zúčastnit až šest pasažérů. Přesná cena letenky zatím není známá.

Cesta Blue Origin bude připomínat tradiční lety do vesmíru. Raketa, která kabinu s pasažéry na hranici vesmíru vynese, vzlétne vertikálně a dosáhne trojnásobné rychlosti zvuku. Zhruba po třech minutách se z ní oddělí kabina a raketa, která je na více použití, se vrátí na zem, upřesňuje magazín Forbes.

Bezpilotní kabina zůstane poté ještě pár minut ve výšce sto kilometrů nad povrchem Země. Zde si pasažéři také budou moci odepnout pásy a vyzkoušet si několikaminutový stav beztíže s jedinečným výhledem na planetu i celý vesmír. Poté začnou klesat k Zemi a mělo by je čekat měkké přistání s padákem. Celá cesta potrvá jedenáct minut.

Virgin Galactic

Svoje prvenství má také konkurenční firma Virgin Galactic. Na palubě rakety, která se vydala na hranici vesmíru už 11. července, sice nebyl žádný platící vesmírný turista, letu se ale účastnil majitel společnosti Richard Branson. Ten tak o devět dní předčil Bezose a zároveň se stal prvním člověkem, který letěl do vesmíru ve vlastní kosmické lodi.

Branson s sebou vzal tři zaměstnance firmy Virgin Galactic, včetně hlavní instruktorky astronautů Beth Mosesové nebo výzkumnice Sirishy Bandlaové, uvádí americký deník New York Times.

Účastníky letu s Virgin Galactic do vzduchu vynese letadlo, které vystoupá do výšky třinácti kilometrů. Zde se od něj oddělí raketoplán, dva piloti zapnou motory na hybridní pohon, zvýší rychlost a vzlétnou výš, až nad hranici 80 kilometrů.

V této výšce se mohou pasažéři odepnout a pár minut vyzkoušet stav beztíže. Následně se raketoplán, který je stejně jako letadlo využitelný víckrát, vydá k Zemi. Celý let by měl trvat kolem čtvrt hodiny.

Virgin Galactic začne s komerčními lety v příštím roce. Letenka na něj bude stát kolem 250 tisíc dolarů (5,4 milionu korun) a prvních 600 lidí si v jedné z příštích misí už místo zakoupilo. Další tisícovka zaplatila zálohu, píše deník Financial Times. Společnost zároveň již spustila sériovou výrobu letounů, k dispozici jich chce mít 30 až 40. Ty by poté mohly nabízet lety do vesmíru z různých destinací po celém světě.

Kde je hranice vesmíru

Jedním z rozdílů letů firem Blue Origin a Virgin Galactic je vzdálenost, které stroje obou společností dosáhnou. Zatímco Jeff Bezos se vydá do výšky až 100 kilometrů nad Zemí, Richard Branson přesáhl "jen" 80 kilometrů. Za hranici vesmíru jsou přitom považovány obě hodnoty, stanovisko, že kosmos "začíná" 100 kilometrů nad Zemi, však převládá.

S jinou definicí ale přišlo Letectvo Spojených států a Federální úřad pro letectví - ti jako hranici vesmíru určili výšku 80 kilometrů. Proto také Branson s posádkou dostanou od úřadu speciální odznak určený pouze těm, kteří dokončili trénink a zúčastnili se úspěšného vesmírného letu.

"Prakticky není žádný rozdíl mezi 80 a 100 kilometry a třeba povrchem Měsíce. Lidé nemohou přežít v žádném z těchto tří míst. Můžete se tím vychloubat, ale oficiálně jste astronaut, když překonáte 80 kilometrů," popsal novinář zabývající se vesmírem Doug Cameron.

