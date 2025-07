Americké ministerstvo spravedlnosti prověří tvrzení o manipulaci voleb Obamou

Americké ministerstvo spravedlnosti oznámilo vznik pracovní skupiny, která prověří tvrzení šéfky zpravodajských služeb Tulsi Gabbardové, že se bývalý prezident Barack Obama v minulosti snažil zmanipulovat prezidentské volby. Píší o tom americká média.

Ministerstvo to oznámilo ve středu několik hodin poté, co Gabbardová zesílila útoky na Obamu. Odtajnila dokument, který podle ní dokazuje, že představitelé zpravodajských služeb v Obamově administrativě lhali o snahách Ruska ovlivnit volby v roce 2016, aby podkopali vítězství republikána Donalda Trumpa.

Gabbardová zveřejnila jinou sérii dokumentů o volbách z roku 2016 už před několika dny. Trump následně v úterý nařkl exprezidenta Obamu z vlastizrady. Trump tak před novináři reagoval na dotaz na kauzu sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina, kvůli níž se dostal pod velký tlak poté, co o ní jeho vláda odmítla zveřejnit další informace. Obamova kancelář to označila za bizardní snahu odvrátit pozornost.

Ve středu Gabbardová zveřejnila 44stránkovou zprávu o tom, jak americké špionážní agentury pod vedením tehdejšího demokratického prezidenta Obamy dospěly při vyšetřování ruského ovlivňování voleb ke svým závěrům. Analýza republikánů ze sněmovního výboru pro zpravodajské služby byla nařízena po vítězství Donalda Trumpa nad Hillary Clintonovou v prezidentských volbách v roce 2016, píše server Politico.

Nový materiál zveřejněný Gabbardovou podle listu obsahuje informace o vývoji prověřování ruských aktivit americkými zpravodajskými agenturami a o debatě o jejich vyhodnocení. Žádné z nich však nemění základní poznatek, že se Rusko vměšovalo do voleb a že ruský prezident Vladimir Putin doufal, že poškodí demokratickou kandidátku Hillary Clintonovou, píše deník.

Šéfka zpravodajských služeb na středeční tiskové konferenci v Bílém domě tvrdila, že dokument obsahuje "nezpochybnitelné důkazy, jak prezident Obama a jeho tým národní bezpečnosti stáli za vytvořením hodnocení zpravodajskou komunitou, o kterém věděli, že je nepravdivé".

Související Trump nařkl exprezidenta Obamu z vlastizrady kvůli údajné volební manipulaci

Gabbardová při odpovídání na otázky novinářů řekla, že představitelé Obamovy administrativy proti Trumpovi vedli "roky trvající puč a vlastizrádné spiknutí", píše deník The New York Times. Na dotaz, zda se podle ní Obama zapletl do trestné činnosti, Gabbardová odpověděla, že dokument předala Federálnímu úřadu pro vyšetřování (FBI).

Vyšetřování se za Obamy soustředilo na to, jestli se Rusko pokusilo volby ovlivnit nepřímo. Speciální vyšetřovatel Robert Mueller i republikány vedený senátní výbor pro zpravodajské služby došli k tomu, že Rusko do voleb v roce 2016 zasáhlo, aby pomohlo k Trumpově vítězství.