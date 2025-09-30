Za špionáž pro Čínu dostal bývalý asistent poslance AfD trest vězení

Jian Guo působil v Krahově kanceláři v době, kdy byl poslancem Evropského parlamentu, nyní je Krah členem Spolkového sněmu. Sám poslanec čelí kvůli případu stíhání, obvinění ale odmítá jako politicky motivovaná.
Bývalý Krahův spolupracovník působil v bruselské kanceláři německého europoslance od září 2019 až do svého zatčení v dubnu 2024. Podle soudu využil tuto funkci k shromažďování informací týkajících se stanovisek a rozhodnutí Evropského parlamentu, a to včetně informací citlivých. Předával je pak čínské tajné službě.
Sbíral také údaje o členech AfD včetně spolupředsedů Tina Chrupally a Alice Weidelové, a to zčásti na základě důvěrných rozhovorů s Krahem. Celkem Pekingu předal více než 500 dokumentů, čínským agentem byl údajně už od roku 2002.
Guo ve své závěrečné řeči obvinění odmítl. "Pro čínskou tajnou službu jsem nepracoval a jsem nevinný," uvedl minulý týden. Jeho obhájce žádal, aby jej soud zprostil obžaloby. Generální státní zastupitelství požadovalo trest vězení v délce sedmi a půl roku.
Spolu s Guem čelila obžalobě ze špionáže také občanka Číny, kterou úřady označily za Guova komplice. Soud ji rovněž shledal vinnou a uložil jí podmíněný trest vězení na rok a devět měsíců. U soudu žena přiznala, že předávala informace z letiště Lipsko/Halle, tvrdila ale, že nevěděla, že se jedná o výzvědnou činnost.
"Jsem oběť machinací"
Poslanec Krah, který v procesu s Guem vystupoval jako svědek, dnes uvedl, že jej rozsudek nepřekvapil. "Už bezprostředně po jeho zatčení jsem učinil nezbytné kroky a bezpečnost ve své kanceláři jsem výrazně zvýšil," prohlásil. Krah dlouhodobě tvrdí, že o tom, že jeho asistent pracuje pro čínskou tajnou službu, nevěděl. U soudu se označil za "oběť machinací".
Drážďanské generální státní zastupitelství přitom vede proti Krahovi samostatné řízení, kvůli kterému jej Spolkový sněm na počátku září zbavil imunity. Poslanec je v souvislosti s kauzou čínské špionáže podezřelý z praní špinavých peněz a úplatkářství. Krah obvinění odmítá, považuje je za absurdní a politicky motivovaná. Drážďanská prokuratura zatím neuvedla, zda má dostatečné důkazy, aby vznesla proti Krahovi obžalobu, nebo zda řízení proti němu zastaví.
Krah byl europoslancem od roku 2019 a loni byl jedničkou na kandidátce AfD ve volbách do Evropského parlamentu. Stal se po nich znovu europoslancem, v únorových předčasných parlamentních volbách se ale rozhodl ucházet o mandát poslance Spolkového sněmu, který získal. Krah se potýkal i s podezřením z přijímání úplatků za ruskou propagandu. Kontroverzi vyvolaly také jeho výroky vnímané jako zlehčování zločinů jednotek SS v Itálii.
Spolkový úřad pro ochranu ústavy (BfV), který má v Německu pravomoci civilní kontrarozvědky, v květnu označil AfD za prokazatelně pravicově extremistickou. Strana kvůli tomu na úřad podala žalobu. BfV následně uvedl, že do předběžného rozhodnutí soudu nebude veřejně o AfD hovořit jako o prokazatelně pravicově extremistické. Neznamená to ale, že by své hodnocení vzal zpět.