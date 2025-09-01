Zahraničí

Aktivisty v čele s Gretou plující ke Gaze chce izraelský ministr označit za teroristy

ČTK ČTK
před 32 minutami
Aktivisty z desítek zemí, kteří plují s humanitární pomocí k břehům Pásma Gazy, chce izraelský ministr národní bezpečnosti Itamar Ben Gvir označit za teroristy. Informuje o tom server listu The Jerusalem Post, podle něhož by takový postup umožnil zabavovat plavidla flotily a aktivisty poslat do vězení pro teroristy, kde by mimo jiné neměli přístup k televizi či rádiu.
Švédská aktivistka Greta Thunberg mává při odjezdu z přístavu v Barceloně s na palubě lodi Global Sumud Flotilla, která je součástí humanitární expedice do města Gaza.
Švédská aktivistka Greta Thunberg mává při odjezdu z přístavu v Barceloně s na palubě lodi Global Sumud Flotilla, která je součástí humanitární expedice do města Gaza. | Foto: Reuters

Ben Gvir své plány na zastavení flotily, která v neděli vyplula z Barcelony a říká si Global Sumud (podle arabského slovu "sumud" znamenajícího vytrvalost), představil taktéž v neděli dalším vládním politikům včetně premiéra Benjamina Netanjahua či ministra obrany Jisraela Kace.

Flotila, která čítá na 50 lodí s aktivisty ze 44 zemí, je podle deníku největší, jaká kdy vyrazila k Pásmu Gazy, které je dlouhodobě vystaveno izraelské námořní blokádě. V důsledku války Izraele s teroristickým hnutím Hamás nyní více než dva miliony obyvatel pobřežního pásma přežívají v extrémně složitých podmínkách a kolem půl milionu lidí trpí katastrofálním hladem.

Izraelský ministr, jehož agentury označují jako ultrapravicového, flotilu, se kterou pluje i švédská aktivistka Greta Thunbergová, navzdory deklarovaným humanitárním cílům vnímá jako pokus podkopat izraelskou suverenitu a podpořit Hamás.

Jak podotýká The Jerusalem Post, dá se očekávat, že plány Ben Gvira budou terčem kritiky organizací na ochranu lidských práv a některých mezinárodních institucí, které by mohly tvrdit, že podmínky pro zadržované porušují mezinárodní právo.

 
