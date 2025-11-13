Zahraničí

Afrika už se hroutí. Evropě hrozí katastrofický scénář a média mlčí, tvrdí futurolog

Tým Spotlight Tým Spotlight
před 2 hodinami
Jonathan Ledgard je spisovatel, futurolog a odborník na umělou inteligenci. Mezi jeho koncepty patří třeba dronová letiště v Africe, která by mohla pomoci překonat chybějící infrastrukturu.
Spotlight Aktuálně.cz - Jonathan Ledgard | Video: Tým Spotlight

Host Terezy Engelové upozorňuje, že Africký kontinent sužovaný mnoha problémy, se v některých oblastech hroutí. Konkrétně zmiňuje třeba Súdán, ale také Niger, Čad nebo Středoafrickou republiku. "Zajímavé pro mě je, že se to děje, aniž by to bylo zaznamenáno v médiích, aniž by se o tom mluvilo v hospodách." Rozhovor vzniknul před třemi týdny, ještě před tím, než celý svět obletěly zprávy o zvěrstvech v Súdánu.

V Evropě se Afrikou prostě nezabýváme, konstatuje. A dodává, že důvodem je zřejmě skutečnost, že lidé jsou zahlcení informacemi o chudobě, ekologických problémech a politických nebo teroristických hrozbách, které jsou mnohem blíž než africký kontinent.

Pro Evropu a Afriku existují dva možné scénáře, domnívá se Ledgard. "Jedním je Afrika, kterou Evropa ignoruje, z níž stáhne svou humanitární pomoc, diplomaty a vojáky a přenechá ji Rusům nebo Číňanům. Tím vznikne bezpečnostní vakuum, které se nevyhnutelně projeví organizovaným zločinem a masovou migrací z Afriky do Evropy. Pak se dostaneme do koloběhu, který právě teď začíná - militarizace a kriminalizace pohybu lidí. To by byl jeden katastrofický scénář. Druhým by mohl být koridor ze severu na jih, který by využil skutečnosti, že se oba kontinenty nacházejí ve stejném časovém pásmu. Mladí Afričané by tak mohli pomoci oživit evropskou ekonomiku."

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:07-05:47 Jak se futurologovi J. M. Ledgardovi líbí starobylá Praha? Stojí si Česká republika dobře v moderních technologiích? Jak vypadá práce futurologa?

05:47-09:54 Co bude v příštích 10 až 15 letech největší výzvou? Dopadl by kolaps afrických států na Evropu? Rozšiřuje se o Africe "mediální poušť"?

09:54-17:07 Kdy začne Evropany Afrika zajímat? Jakou moc má v Africe Čína? A jak mohou s rozvojem tamních ekonomik pomoci nové technologie?

17:07-25:38 Jak blízko jsme nákladním dronům a dá se zabránit jejich případnému zneužití? Je umělá inteligence novou formou evoluce?

25:38-29:54 Dá se globálně dohodnout na limitech pro AI? Co vadí na evropské regulaci v Silicon Valley? A jak se na ni dívají firmy?

29:54-37:39 Co jsou to mezidruhové finance? Jak může gorila platit za vlastní ochranu? A jak vyjádří své potřeby?

 
Mohlo by vás zajímat

“Nevděční Ukrajinci.” Podpora napadené zemi se hroutí, klíčový spojenec rázně couvá

“Nevděční Ukrajinci.” Podpora napadené zemi se hroutí, klíčový spojenec rázně couvá
4:17

Krize zažehnána. Trump podepsal návrh zákona, který obnovuje financování vlády

Krize zažehnána. Trump podepsal návrh zákona, který obnovuje financování vlády

Dvacetiletou pacientku na moskevské klinice svazovali tak dlouho, až přišla o ruce

Dvacetiletou pacientku na moskevské klinice svazovali tak dlouho, až přišla o ruce

Francouzští poslanci schválili odložení kontroverzní důchodové reformy

Francouzští poslanci schválili odložení kontroverzní důchodové reformy
zahraničí Aktuálně.cz Obsah budoucnost Afrika Evropa Rusko Čína Súdán umělá inteligence

Právě se děje

před 11 minutami
Modlitby za Duku. Lidé se mohou na Pražský hrad přijít rozloučit s kardinálem

Modlitby za Duku. Lidé se mohou na Pražský hrad přijít rozloučit s kardinálem

V sobotu se uskuteční pohřební obřady a rekviem v katedrále svatého Víta, a to za účasti zahraničních delegací i domácích hostů.
před 1 hodinou
"Šohaj" z Moravy a předsedkyně Mladého Pirátstva. Jak pracují noví mladí poslanci
3:58

"Šohaj" z Moravy a předsedkyně Mladého Pirátstva. Jak pracují noví mladí poslanci

V kuloárech jsme zjišťovali, jak se jim pracuje nebo jaká témata právě řeší.
před 1 hodinou
"Roztrhnete ho napůl a máte červy dva." Obávaný predátor se může skrývat i v Česku

"Roztrhnete ho napůl a máte červy dva." Obávaný predátor se může skrývat i v Česku

Texaské úřady vydaly neobvyklé varování: pokud narazíte na zvláštního hnědočerného červa s hlavou ve tvaru půlměsíce, rozhodně ho nezabíjejte.
před 1 hodinou
“Nevděční Ukrajinci.” Podpora napadené zemi se hroutí, klíčový spojenec rázně couvá
4:17

“Nevděční Ukrajinci.” Podpora napadené zemi se hroutí, klíčový spojenec rázně couvá

Přichází to v nejméně vhodný čas. Eroduje podpora ve státě, který je klíčovým hubem pro západní dodávky Ukrajině.
před 1 hodinou
Priske, verze dvě, ve Spartě nečaruje. Tlak na něj zmenšuje Trpišovského přešlapování

Priske, verze dvě, ve Spartě nečaruje. Tlak na něj zmenšuje Trpišovského přešlapování

Priske byl při prvním pobytu ve Spartě nekompromisní. Teď kolem horké kaše kouč kličkuje.
před 1 hodinou
"Připadala jsem si špinavě." Dva Češi popisují peklo, které přináší žloutenka

"Připadala jsem si špinavě." Dva Češi popisují peklo, které přináší žloutenka

Začalo to jako obyčejná viróza, nakonec šlo o žloutenku typu A. Dva pacienti otevřeně promluvili o svých zkušenostech s nemocí, která se šíří Českem.
před 1 hodinou

Elektromobil pro každého. Volkswagen na e-Salon přivezl auto za půl milionu korun

Elektromobil pro každého. Volkswagen na e-Salon přivezl auto za půl milionu korun
Prohlédnout si 20 fotografií
Šéfdesignér Volkswagenu Andreas Mindt přijel do Prahy představit cenově dostupná elektroauta.
Volkswagen ID.Every1 bude stát méně než půl milionu korun, v prodeji se ho však dočkáme až za dva roky.
Další zprávy