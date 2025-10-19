Afghánistán a Pákistán se shodly na okamžitém příměří, budou dále jednat

Delegace se snažily najít východisko z vyhrocené situace, která přinesla nejhorší střety mezi sousedními zeměmi od dob, kdy Tálibán v roce 2021 převzal moc v Kábulu. Pákistán s Afghánistánem sdílí 2 600 kilometrů dlouhou hranici.
Vyjednávači se podle katarského ministerstva shodli, že po dojednání okamžitého příměří budou v příštích dnech následovat další schůzky, které "zajistí udržitelnost příměří a ověří jeho praktické provádění spolehlivým a udržitelným způsobem".
Do katarské schůzky platil dočasný klid zbraní, který však Pákistán podle Tálibánu v pátek večer porušil tím, že bombardoval tři místa v provincii Paktíka.
Dlouhodobé napětí mezi státy eskalovalo minulý týden útoky na cíle v Afghánistánu včetně Kábulu, ze kterých afghánští představitelé obvinili Pákistán. Jako odvetu zahájil Tálibán ofenzivu na hranici. Obě strany informovaly o desítkách mrtvých a stovkách zraněných. Země se po nové vlně násilí původně dohodly na dvoudenním příměří, které mělo skončit v pátek, ale nakonec se domluvily na prodloužení klidu zbraní v zájmu setkání v Dauhá.