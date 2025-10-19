Zahraničí

Afghánistán a Pákistán se shodly na okamžitém příměří, budou dále jednat

ČTK ČTK
před 29 minutami
Zástupci Afghánistánu a Pákistánu se dnes shodli na okamžitém příměří a chtějí dále spolupracovat a zajistit jeho dodržování. Podle tiskových agentur o tom informovalo katarské ministerstvo zahraničí po jednání obou delegací v Dauhá. Přeshraniční střety za poslední týden zapříčinily desítky mrtvých a stovky zraněných.
Pákistánský premiér Šehbaz Šaríf.
Pákistánský premiér Šehbaz Šaríf. | Foto: Reuters

Delegace se snažily najít východisko z vyhrocené situace, která přinesla nejhorší střety mezi sousedními zeměmi od dob, kdy Tálibán v roce 2021 převzal moc v Kábulu. Pákistán s Afghánistánem sdílí 2 600 kilometrů dlouhou hranici.

Vyjednávači se podle katarského ministerstva shodli, že po dojednání okamžitého příměří budou v příštích dnech následovat další schůzky, které "zajistí udržitelnost příměří a ověří jeho praktické provádění spolehlivým a udržitelným způsobem".

Delegace z Afghánistánu a Pákistánu zahájily mírová jednání v katarském Dauhá

Delegace Tálibánu

Do katarské schůzky platil dočasný klid zbraní, který však Pákistán podle Tálibánu v pátek večer porušil tím, že bombardoval tři místa v provincii Paktíka.

Dlouhodobé napětí mezi státy eskalovalo minulý týden útoky na cíle v Afghánistánu včetně Kábulu, ze kterých afghánští představitelé obvinili Pákistán. Jako odvetu zahájil Tálibán ofenzivu na hranici. Obě strany informovaly o desítkách mrtvých a stovkách zraněných. Země se po nové vlně násilí původně dohodly na dvoudenním příměří, které mělo skončit v pátek, ale nakonec se domluvily na prodloužení klidu zbraní v zájmu setkání v Dauhá.

 
zahraničí Pákistán Afghánistán příměří Katar Dauhá mírová jednání

