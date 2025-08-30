Z offline pohody do online agrese. Psycholog popisuje, jak hrubne komunikace dětí

Zatímco hráčská generace na přelomu tisíciletí vyrůstala na Doomu, Quaku nebo Age of Empires v bezpečném offline prostředí, dnešní děti tráví čas hlavně online. Hry se proměnily v sociální sítě, kde mají kamarády z celého světa - ale také čelí urážkám, nadávkám a pocitu beztrestnosti. Podle Jana Kulhánka anonymita a agresivní komunikace v herních chatech formuje styl vyjadřování, který si mladí přenášejí i do běžného života.
Přesto psycholog rodiče uklidňuje: řešením není zákaz, ale zájem. "Pojďme se s dětmi bavit o tom, co hrají, ne proto, abychom je buzerovali, ale protože nám na nich záleží," říká. Kulhánek doporučuje občas si hru zkusit zahrát s nimi, nechat si vysvětlit, co je na ní baví, nebo třeba společně sledovat streamera. Díky tomu dítě nemůže rodiči říct "ty tomu nerozumíš" - a vzniká prostor, kde je snazší mluvit i o rizicích online světa.