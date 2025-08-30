Zprávy

Z offline pohody do online agrese. Psycholog popisuje, jak hrubne komunikace dětí

Vojtěch Gross Jakub Zuzánek Vojtěch Gross, Jakub Zuzánek
před 2 hodinami
Kdysi se hry hrály o samotě u počítače nebo s kamarády na LAN party. Dnes je online svět zároveň hřištěm i toxickou sociální sítí, kde si děti vytvářejí nové návyky. Psycholog Jan Kulhánek ale říká: cesta není v zákazu, ale v zájmu a otevřené komunikaci.
Krotitelé bossů - Z offline pohody do online agrese | Video: Jakub Zuzánek, Vojtěch Gross

Zatímco hráčská generace na přelomu tisíciletí vyrůstala na Doomu, Quaku nebo Age of Empires v bezpečném offline prostředí, dnešní děti tráví čas hlavně online. Hry se proměnily v sociální sítě, kde mají kamarády z celého světa - ale také čelí urážkám, nadávkám a pocitu beztrestnosti. Podle Jana Kulhánka anonymita a agresivní komunikace v herních chatech formuje styl vyjadřování, který si mladí přenášejí i do běžného života.

Pusťte si celý díl také na podcastových aplikacích, třeba na Spotify:

Přesto psycholog rodiče uklidňuje: řešením není zákaz, ale zájem. "Pojďme se s dětmi bavit o tom, co hrají, ne proto, abychom je buzerovali, ale protože nám na nich záleží," říká. Kulhánek doporučuje občas si hru zkusit zahrát s nimi, nechat si vysvětlit, co je na ní baví, nebo třeba společně sledovat streamera. Díky tomu dítě nemůže rodiči říct "ty tomu nerozumíš" - a vzniká prostor, kde je snazší mluvit i o rizicích online světa.

 
