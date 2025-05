Sněmovna by mohla navrhnout na vyznamenání Kunderu, Vášáryovou či Radkina Honzáka

Na udělení nejvyššího státního vyznamenání by Sněmovna mohla prezidentu Petru Pavlovi opět navrhnout spisovatele Milana Kunderu. Mezi poslaneckými adepty na toto ocenění by mohli být také třeba někdejší ministři zahraničí Jiří Dienstbier a Jaroslav Šedivý a obrany Luboš Dobrovský či bývalý diplomat a politik Michael Žantovský.

Ke sněmovním kandidátům na další druhy vyznamenání by mohli patřit hudebník a moderátor Marek Eben, kněží Ladislav Heryán a Marek Vácha, podnikatelka Simona Kijonková a bývalá diplomatka a herečka Magda Vášáryová.

Předběžný seznam kandidátů projednal organizační výbor dolní komory, čítá celkem 150 jmen. Sněmovní plénum by o nich mohlo hlasovat příští týden. Loni Sněmovna nabídla Pavlovi k ocenění 151 lidí, původní soupis zahrnoval 159 jmen. Konečné rozhodnutí je vždy na prezidentovi, který návrhům může, ale nemusí vyhovět.

Mezi nominanty dolní komory na vyznamenání by mohl znovu figurovat Jiří Brady, jenž údajně měl být, ale nakonec nebyl vyznamenán před devíti lety za prezidentství Miloše Zemana, i někdejší ministr kultury Daniel Herman, který tehdy aféru kolem ocenění svého strýce Bradyho rozpoutal. Státní vyznamenání by Sněmovna mohla chtít pro spoluzakladatele Výboru pro odškodnění romského holokaustu Čeňka Růžičku nebo pro někdejšího diplomata Vladimíra Vochoče, jenž podle podkladů zachránil v letech 1939 až 1941 jako československý konzul v Marseille dvě tisícovky lidí před deportací do koncentračních táborů.

Na předběžném seznamu jsou také účastníci protinacistického a protikomunistického odboje, ale i voják David Hurák, který byl těžce zraněn před sedmi lety při armádní misi v Afghánistánu.

Sněmovna by mohla Pavlovi navrhnout na vyznamenání psychiatra Radkina Honzáka, historika Aleše Kýra, architektku Věru Machoninovou a novináře a moderátora zaměřujícího se na popularizaci vědy Daniela Stacha. Na poslaneckém seznamu by mohli být rovněž bývalá předsedkyně Akademie věd Eva Zažímalová, prezidentka organizace Bílý kruh bezpečí Petra Vitoušová, někdejší ústavní soudkyně Eliška Wagnerová, nedávno zesnulý spisovatel a skaut Miloš Zapletal, fotograf Jindřich Štreit a někdejší ministr zahraničí Josef Zieleniec.

Předběžný soupis zahrnuje vedle Ebena i další umělce. Patří k nim dirigent Jakub Hrůša, písničkář Vladimír Merta, vedoucí souboru Hradišťan Jiří Pavlica, hudebník Michal Prokop, spoluzakladatel folkové skupiny Spirituál kvintet Jiří Tichota, operní pěvec Luděk Vele a básník Jan Zábrana.

Návrhy na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání, jak je projednal organizační výbor:

Řád bílého lva: 1) Jiří Brady in memoriam, 2) Jiří Dienstbier in memoriam, 3) Luboš Dobrovský in memoriam, 4) Hana Dvořáková, 5) plk. i. m. Karel Janšta in memoriam, 6) Milan Kundera in memoriam, 7) Jaroslav Šedivý in memoriam, 8) gen. Jan Vančura in memoriam, 9) Ladislav Vácha in memoriam, 10) div. gen. Hugo Vojta in memoriam, 11) div. gen. i. m. Otakar Zahálka in memoriam, 12) Michael Žantovský;

Řád Tomáše Garrigua Masaryka: 1) Elena Gorolová, 2) Milena Grenfell-Baines, 3) Tomáš Löwenbach in memoriam, 4) Augustin Navrátil in memoriam, 5) Jiří Navrátil in memoriam, 6) Jan Plesl in memoriam, 7) Jan Podveský in memoriam, 8) Harry Pollak in memoriam, 9) Heinz Prossnitz in memoriam, 10) Francesco Ricci in memoriam, 11) Čeněk Růžička in memoriam, 12) plk. i. m. Ota Sekyrka in memoriam, 13) Marie Schmolková in memoriam, 14) Naděžda Vlašín Johanisová, 15) Vladimír Vochoč;

Medaile Za hrdinství: 1) plk. i. m. Karel Balík in memoriam, 2) Karel Bezdíček in memoriam, 3) Štěpán Gavenda in memoriam, 4) Richard Henkes in memoriam, 5) kpt. David Hurák, 6) kpt. i. m. Lubomír Jasínek in memoriam, 7) Věra Junková in memoriam, 8) plk. i. m. Václav Kadaně in memoriam, 9) plk. i. m. Václav Knotek in memoriam, 10) Josef Kouřil in memoriam, 11) Martin Krejčí zvaný Taylor in memoriam, 12) Jaroslav Mičan in memoriam, 13) Václav Náprstek in memoriam, 14) plk. gšt. i. m. Jaromír Nechanský in memoriam, 15) plk. Jaroslav Poledník in memoriam, 16) brig. gen. Josef Pták in memoriam, 17) plk. Václav Sláma in memoriam, 18) pplk. Vladimír Slánský in memoriam, 19) plk. Vojtěch Smolík in memoriam, 20) ppor. i. m. Stanislav Srazil in memoriam, 21) plk. i. m. Josef Stach in memoriam, 22) František Suchý st. in memoriam, 23) Karel Svoboda in memoriam, 24) Ernestina Švorcová, 25) Karel Weiss in memoriam, 26) škpt. i. m. František Závorka in memoriam;

Medaile Za zásluhy: 1) Kamila Bendová, 2) Ruth Bondyová in memoriam, 3) Petr Bořkovec, 4) Rostislav Brokeš, 5) Andrea Burešová Klugová, 6) Richard Mikuláš Coudenhove-Kalergi in memoriam, 7) Jiří Čejka, 8) Marko Čermák, 9) Eugenie Číhalová, 10) Ladislav Dohnal, 11) Jarmila Doležalová, 12) Dalimil Dvořák, 13) Zuzana Dvořáková, 14) Marek Eben, 15) Josef Fulka, 16) Lubomír Glos, 17) Pavel Gross, 18) Karel Herbst, 19) Daniel Herman, 20) Ladislav Heryán, 21) Petr Hlavatý in memoriam, 22) Iva Holmerová, 23) Radkin Honzák, 24) Luboš Hošek, 25) Terezie Hradilková, 26) Jakub Hrůša, 27) Josef Hyánek, 28) Bohumil Chochola in memoriam, 29) Ondřej Chotěnovský, 30) Vladimír Chvátil, 31) Vladimíra Jakouběová, 32) Bohumír Janský, 33) Tomáš Jungwirth, 34) František Jursa in memoriam, 35) Zdeněk Kalvach, 36) Simona Kijonková, 37) Sylva Knedlová, 38) Michal Kolář, 39) brig. gen. Karel Kolářík, 40) František Kopřiva, 41) Božetěch Kostelka, 42) Tomáš Kraus, 43) Jaroslav Krček, 44) Miroslav Krejčí, 45) Josef Kubát, 46) Vladimír Kučera in memoriam, 47) Milan Kuna, 48) Miloš Kvapil, 49) Aleš Kýr, 50) Martin Lanži, 51) Karel Lojka, 52) Martin Loučka, 53) Věra Machoninová, 54) Bohuslav Matoušek, 55) Vladimír Meller, 56) Vladimír Merta, 57) Ludmila Mojžíšová in memoriam, 58) Libor Musil, 59) Vladimír Novotný in memoriam, 60) Otmar Oliva, 61) Jiří Pavlica, 62) Miloslav Peroutka, 63) Leopold Jaroslav Pospíšil in memoriam, 64) Michal Prokop, 65) Pavel Prošek, 66) Iva Prošková, 67) Josef Průša, 68) Jindřich Skočdopole, 69) Jiří Skopal, 70) Václav Smil, 71) Daniel Stach, 72) Jan Starý, 73) Tomáš Šebek, 74) plk. Jana Šebková, 75) Barbora Šišková, 76) Vladimír Šlapeta, 77) Prokop Šmirous, 78) Jindřich Štreit, 79) Roman Šustáček in memoriam, 80) Věra Švarcová, 81) Jiří Tichota, 82) Viliam Vatrt, 83) Marie Vavroňová, 84) Marek Vácha, 85) Magda Vášáryová, 86) Luděk Vele, 87) Marie Veřmiřovská, 88) Petra Vitoušová, 89) Vladimír Vícha, 90) Ladislav Vostárek, 91) Bonfilius Wagner in memoriam, 92) Eliška Wagnerová in memoriam, 93) Rudolf Wels in memoriam, 94) Miloš Zapletal in memoriam, 95) Eva Zažímalová, 96) Jan Zábrana in memoriam, 97) Josef Zieleniec.