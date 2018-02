AKTUALIZOVÁNO před 5 hodinami

Spadlý strom u Slatiny nad Zdobnicí dnes po 05:00 zastavil dopravu na železniční trati z Doudleb nad Orlicí do Rokytnice v Orlických horách na Rychnovsku. České dráhy na trati nasadily náhradní autobusovou dopravu, provoz byl obnoven zhruba po dvou hodinách. ČTK to zjistila u Českých drah a hasičů. Podle informací na webu Českých drah vlak zastavil před spadlým stromem, podle hasičů do něj narazil. "Zhruba pěti lidem ve vlaku se nic nestalo. Vlak nevykolejil," řekla mluvčí hradeckých krajských hasičů Martina Götzová. Po odstranění stromu dojel vlak do stanice Doudleby nad Orlicí se zpožděním téměř 100 minut.

autor: ČTK | před 5 hodinami

