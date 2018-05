před 1 hodinou

Při dopravní nehodě v Miskovicích na Kutnohorsku v sobotu zahynula žena. Dítě školního věku a řidič byli ve vážném stavu převezeni do pražských nemocnic. Řidič osobního automobilu z dosud nezjištěných příčin vjel do protisměru a narazil do stromu. Informovala o tom mluvčí středočeské policie Eva Hašlová. Příčiny nehody policie vyšetřuje. Mluvčí středočeské záchranné služby Petra Effenbergerová sdělila, že dítě bylo letecky dopraveno do pražské nemocnice v Motole a řidič byl převezen do nemocnice na Vinohradech. "Žena podlehla zraněním neslučitelným se životem," dodala.