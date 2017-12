Přisedněte si, láká socha Leoše Janáčka s lavičkou. Ostrava chystá i Špinarovou a Kryla

před 1 hodinou

Bronzová socha slavného skladatele s liškou v náručí stojí v centru Ostravy. Kamenný podstavec mohou lidé využívat jako lavičku.

Ostrava - Lavičku v centru Ostravy zdobí od soboty socha Leoše Janáčka. Slavný hudební skladatel je zachycen v životní velikosti a s liškou Bystrouškou v náručí.

Lidé si k němu mohou přisednout na Jiráskově náměstí, uvedla mluvčí centrálního městského obvodu Jana Pondělíčková.

V budoucnu by mohly prostor obohatit i lavičky věnované zesnulé zpěvačce Věře Špinarové či Karlu Krylovi.

Socha hudebního skladatele Leoše Janáčka je vyrobena z bronzu. Její součástí je kamenný podstavec, který mohou lidé využívat jako lavičku.

"Leoš Janáček je jeden z nejúspěšnějších hudebních skladatelů a rodák našeho kraje. V Ostravě v roce 1928 zemřel, a v příštím roce si tak připomeneme 90 let od jeho úmrtí v Městské nemocnici v Ostravě-Fifejdách," vysvětlila mluvčí důvod, proč si nyní vedení obvodu vybralo právě tohoto skladatele.

Do budoucna to ale nemá být jediná lavička se sochou slavné osobnosti. Podle mluvčí mají taková díla přispět k oživení prostoru v centru města a už v příštím roce by se v centrální městské části mohly objevit i sochy Karla Kryla či Věry Špinarové.

Památník Karla Kryla, který by měl symbolizovat svobodu slova a demokracii, chtějí v blízkosti budovy Českého rozhlasu Ostrava umístit studenti. Socha oblíbené zpěvačky Špinarové by měla stát v Husově sadu, podrobnosti nyní obvod domlouvá s rodinou. V rozpočtu pro příští rok má na pořízení sochy připraveno 700 tisíc korun.

Janáčkovu sochu vytvořil David Moješčík, který už v Ostravě má například sochu Levitace, je také spoluautorem pomníku operaci Anthropoid v Praze.