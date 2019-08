Primátor Jablonce vypnul kamerový systém. Chtěl dokázat, že patří jeho firmě

Asi se v těchto dnech dočtete nebo uslyšíte, že jsem nechal vypnout městský kamerový systém. Je to bohužel pravda. Nehledě na to, kdo nebo co mě k tomu vedlo, bych Vás chtěl ujistit, že to bylo pouze dočasné a ❗️městský kamerový systém aktuálně funguje❗️ Bezpečnost ve městě je pro mě jako primátora i člověka, který v Jablonci žije celý život, má tady rodinu a přátele, stále PRIORITOU. Nedopustil bych, aby se, kvůli politickým sporům a neschopnosti společnosti Grepa a bývalého vedení města uzavřít smlouvu, dostali obyvatelé a návštěvníci Jablonce do nesnází. Městská i státní policie byly informovány o tom, co se děje, a také na to patřičně zareagovaly. Město bylo celou dobu, tzn. týden a pár hodin, pod kontrolou. Co bylo cílem? Chtěl jsem, aby si současné vedení města po dlouhých debatách konečně uvědomilo (nejen já), že je potřeba bezodkladně vyřešit, jak bude do budoucna městský kamerový systém fungovat. Je mi jedno, jestli to bude ve spolupráci se společností Grepa, která za své služby pro město roky nedostává zaplaceno, nebo s nějakou jinou firmou. Uvědomuji si, že jsem v tomto směru ve střetu zájmů! Taková situace mě vůbec netěší. Koaliční partnery jsem na to ale před příchodem na radnici upozorňoval. Situace je tedy dlouhodobě neudržitelná a je ji potřeba vyřešit CO NEJDŘÍVE!🤔