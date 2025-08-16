Zprávy

Problémem je ruský imperialismus, ne ukrajinská touha žít svobodně, míní Lipavský

ČTK ČTK
před 45 minutami
Ministr zahraničí Jan Lipavský uvítal, že americký prezident Donald Trump se snaží válku na Ukrajině zastavit a bude o jednání se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem na Aljašce informovat Evropu. Problémem je nicméně podle Lipavského ruský imperialismus, nikoliv touha Ukrajiny po svobodě.
Ministr zahraničí Jan Lipavský
Ministr zahraničí Jan Lipavský | Foto: Reuters

Ministr zahraničí české vlády to napsal v noci z pátku na sobotu na síti X vzápětí po tiskové konferenci prezidentů USA a Ruska, která následovala po jejich schůzce na Aljašce.

Související

Putin se dostal z izolace, setkání s Trumpem na Aljašce označil za užitečné

U.S. President Trump meets with Russian President Putin in Alaska

Podle vicepremiéra a ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky (KDU-ČSL) je evidentní, že Putinovi o mír a zastavení umírání ve skutečnosti nejde, jinak by se ruské útoky na Ukrajinu zastavily. Podobně se vyjádřili i předseda lidovců a ministr zemědělství Marek Výborný a ministr pro vědu Marek Ženíšek (TOP 09).

Tématem jednání Trumpa s Putinem měla být válka na Ukrajině, kterou Rusko rozpoutalo před v únoru 2022. "Vítám, že se prezident Trump snaží válku zastavit, že o tom průběžně hovoří s evropskými představiteli a že bude o výsledcích dnešního jednání informovat i nás v Evropě. Včetně prezidenta (Ukrajiny Volodymyra) Zelenského," napsal Lipavský. Od Putina podle něj na tiskové konferenci zazněly stejné propagandistické žvásty o "kořenech konfliktu", jaké hlásá jeho státní televize.

"Problémem je ruský imperialismus, nikoliv ukrajinská touha žít svobodně. A nezapomínejme, že právě v těchto slovech je skryta i Putinova snaha o návrat bezpečnostní architektury do roku 1997. Do momentu, kdy Česko ještě nebylo součástí NATO," upozornil Lipavský. Zabránit takovým scénářům je podle ministra v českém existenčním zájmu. "Kdyby to Putin s jednáním o míru myslel vážně, tak dnes celý den neútočil na Ukrajinu," dodal.

Podle Jurečky je pozitivní, že se na Aljašce vedlo jednání. "Ale bohužel je evidentní, že skutečně o mír Vladimiru Putinovi nejde, že mu nejde o zastavení umírání nevinných a zbytečných obětí, kdyby ta vůle byla, tak by se okamžitě útoky Ruska vůči Ukrajině zastavily," napsal na síti X vicepremiér. Podle něj příměří není primárně otázkou vnějších okolností, ale Putinova rozhodnutí.

Související

Tričko s nápisem SSSR. Rusové dorazili na Aljašku, Putin se zdržel v "městě gulagu"

lavrov
0:30

Americké snahy o zastavení války na Ukrajině jsou podle předsedy lidovců Výborného správné. "Opět se ale ukázalo, že ho nevyhlásí USA, ale Rusko, které to zjevně nechce. Jinak by drony a rakety zabíjející nevinné děti a civilisty zastavili a vážně o příměří jednali," uvedl dnes ráno Výborný na síti X. Dodal, že klíč k příměří leží v Moskvě, ta má ale podle něj bohužel na prvním místě své mocenské zájmy a ne mír.

Také Ženíšek míní, že Putin mír teď nechce, jinak by Ukrajinu opustil. "Ruský imperialismus je hrozba, které musíme vzdorovat. To platilo včera, platí dnes a bude platit i zítra," napsal na X ministr.

Armádní generál ve výslužbě a bývalý náčelník generálního štábu Jiří Šedivý zatím chce při hodnocení schůzky počkat na konkrétní výsledky. V České televizi ovšem dnes upozornil, že Trump si sice před schůzkou vyslechl postoj Ukrajiny a Evropy, jeho vlastní se však s nimi nemusí shodovat. V případě negativních důsledků pro Ukrajinu bude podle něj důležitá další odpověď Evropy.

"Evropa má před sebou rozhodnutí, kdy by musela převzít část odpovědnosti v pomoci Ukrajiny od USA," řekl Šedivý. Zároveň ale upozornil, že například v dodávkách některých zbraňových systému jsou Spojené státy nenahraditelné. "Další omezení této pomoci by byl citelný zásah pro ukrajinskou armádu," dodal Šedivý.

Putin na tiskové konferenci po jednání s Trumpem rozhovory označil za konstruktivní a užitečné. Ukrajina byla podle něj jedním z témat jednání.

Šéf Kremlu dále řekl, že shody dosažené na summitu na Aljašce by mohly být odrazovým můstkem pro ukončení války na Ukrajině a také pro obnovení vazeb mezi Moskvou a Washingtonem. Trump jednání označil za extrémně produktivní, přineslo podle něj "skvělý pokrok". Detaily ale prezidenti nesdělili. Tiskovou konferenci ukončili, aniž odpověděli na dotazy novinářů.

 
Mohlo by vás zajímat

Putin se vrací jako vítěz, mají jasno ukrajinská média po jeho schůzce s Trumpem

Putin se vrací jako vítěz, mají jasno ukrajinská média po jeho schůzce s Trumpem

Záplava nemrtvých na Václaváku? Slavná hororová série se má točit v Praze

Záplava nemrtvých na Václaváku? Slavná hororová série se má točit v Praze
5:35

Putin se dostal z izolace, setkání s Trumpem na Aljašce označil za užitečné

Putin se dostal z izolace, setkání s Trumpem na Aljašce označil za užitečné

„Příliš velké horko, až 25 °C.“ Lidé vědí, že si na vedra umějí zvykat, tady je důkaz

„Příliš velké horko, až 25 °C.“ Lidé vědí, že si na vedra umějí zvykat, tady je důkaz
1:40
Aktuálně.cz Obsah zahraničí

Právě se děje

před 28 minutami
Putin se vrací jako vítěz, mají jasno ukrajinská média po jeho schůzce s Trumpem

Putin se vrací jako vítěz, mají jasno ukrajinská média po jeho schůzce s Trumpem

"Trump nedostal, co chtěl. Ale Putin? Ten rozhodně ano," napsal v redakčním komentáři Kyiv Independent.
před 29 minutami
KVÍZ: Jeden je tu navíc. Poznáte mezi literárními díly a autory záludného vetřelce?
Infografika

KVÍZ: Jeden je tu navíc. Poznáte mezi literárními díly a autory záludného vetřelce?

Otestujte své znalosti české i světové literatury. Dokážete mezi čtyřmi variantami odpovědí najít jednu, která tam z nějakého důvodu nepatří?
před 29 minutami
Záplava nemrtvých na Václaváku? Slavná hororová série se má točit v Praze
5:35

Záplava nemrtvých na Václaváku? Slavná hororová série se má točit v Praze

Reboot ikonické zombie série se možná podívá do hlavní české metropole.
před 45 minutami
Problémem je ruský imperialismus, ne ukrajinská touha žít svobodně, míní Lipavský

Problémem je ruský imperialismus, ne ukrajinská touha žít svobodně, míní Lipavský

Od Putina podle Lipavského na tiskové konferenci zazněly stejné propagandistické žvásty o "kořenech konfliktu", jaké hlásá jeho státní televize.
před 1 hodinou
Focení aktů i řeči o dalším grandslamu. Amerika opět žije fenoménem Venus

Focení aktů i řeči o dalším grandslamu. Amerika opět žije fenoménem Venus

Fanoušci už se smiřovali s tím, že bude Venus Williamsová akorát tak sedět u hvězdného podcastu se svou sestrou Serenou. Ale je zpátky na kurtech.
před 1 hodinou
Putin se dostal z izolace, setkání s Trumpem na Aljašce označil za užitečné

Putin se dostal z izolace, setkání s Trumpem na Aljašce označil za užitečné

Setkání Donalda Trumpa a Vladimira Putina na Aljašce skončilo bez toho, že by přineslo nějaký typ dohody.
před 1 hodinou
„Příliš velké horko, až 25 °C.“ Lidé vědí, že si na vedra umějí zvykat, tady je důkaz
1:40

„Příliš velké horko, až 25 °C.“ Lidé vědí, že si na vedra umějí zvykat, tady je důkaz

Klimatolog Českého hydrometeorologického ústavu Radim Tolasz promluvil o tom, jak lidé v průběhu let vnímají extrémně vysoké teploty.
Další zprávy