Putin se dostal z izolace, setkání s Trumpem na Aljašce označil za užitečné

Na vojenské základně Elmendorf-Richardson v Anchorage na Aljašce v noci na dnešek jednali americký prezident Donald Trump se šéfem Kremlu Vladimirem Putinem. Oba státníci po summitu označili rozhovor za konstruktivní, schůzka trvající přibližně dvě a půl hodiny ale patrně žádné konkrétní výsledky nepřinesla. Dohoda o příměří na Ukrajině oznámena nebyla.
Trump nicméně po jednání v rozhovoru s televizí Fox News prohlásil, že se nyní bude domlouvat schůzka mezi ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a šéfem Kremlu. Dodal, že sám se jí možná zúčastní. Mnoho komentátorů a médií summit hodnotí jako Putinův úspěch.
Podle Trumpa bylo jednání extrémně produktivní, tvrdí dokonce, že přineslo skvělý pokrok. Detaily ovšem prezidenti nesdělili a tiskovou konferenci ukončili, aniž by nechali prostor na dotazy novinářů. Agentura AFP napsala, že na summitu nedosáhli průlomu v otázce Ukrajiny a nenabídli novinky ohledně možného příměří.
Jako první na tiskové konferenci promluvil Putin, který označil Ukrajince za bratrský národ a tvrdil, že Rusko má upřímný zájem na ukončení konfliktu. "Zároveň jsme však přesvědčeni, že aby bylo urovnání týkající se Ukrajiny udržitelné a dlouhodobé, musí být odstraněny všechny základní příčiny krize," řekl šéf Kremlu.
Podle jeho slov je potřeba zohlednit "obavy" Ruska a obnovit to, co nazval "spravedlivou rovnováhou v bezpečnostní sféře v Evropě a na světě".
"Doufám, že porozumění, kterého jsme dosáhli… otevře cestu k míru na Ukrajině," řekl podle agentury Reuters Putin. "Očekáváme, že Kyjev a evropské metropole to vše přijmou konstruktivně a nebudou klást žádné překážky, nebudou se pokoušet provokacemi nebo zákulisními intrikami narušit nastolený pokrok," prohlásil Putin podle ruské státní agentury TASS. Podrobnosti neuvedl.
"Bylo mnoho a mnoho bodů, na kterých jsme se shodli - na většině z nich, řekl bych. U několika důležitých jsme se zatím úplně neshodli, ale dosáhli jsme určitého pokroku," vyjádřil své přesvědčení Trump, který se na Putina na začátku tiskové konference usmíval.
Zároveň ale americký prezident poznamenal, že v "pravděpodobně nejdůležitější" části jednání shoda nebyla. Ve vystoupení před novináři, které někteří z nich označují za plné nejasných vyjádření, ale neuvedl, o co šlo. Je nicméně optimistický, že se shoda najde.
Nyní chce Trump o výsledcích schůzky s Putinem informovat ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, Severoatlantickou alianci a evropské představitele. Bude podle něj na Ukrajině, aby se nakonec rozhodla. S Putinem se prý brzy uvidí znovu. Ruský prezident Trumpa pozval do Moskvy, k čemuž se ale šéf Bílého domu vyjádřil zdrženlivě.
Po slovech obou prezidentů zatím není jasné, do jaké míry se jim podařilo přiblížit se příměří ve válce na Ukrajině. Na otázky novinářů ani jeden z nich neodpovídal, což je podle listu The New York Times v případě Trumpa velmi nezvyklé.
Úspěch pro Putina
Ačkoliv jednání na Aljašce nepřineslo konkrétní výsledek, pro ruského prezidenta Vladimira Putina šlo o úspěch, shodují se komentátoři. Podle politického poradce Iana Bremmera si Putin užíval, že s ním americký prezident Donald Trump zacházel jako s rovnocenným partnerem.
"Od červeného koberce při příjezdu přes oficiální fotografii před nápisem ‚Pursuing Peace‘ (úsilí o mír - pozn. red.) až po srdečná vyjádření na tiskové konferenci," řekl Bremmer německému týdeníku Die Zeit.
V prohlášení na tiskové konferenci se podle něj Putin choval zcela klasicky - hodně mluvil, aniž by něco řekl, a neudělal žádné ústupky. "Putinovo prohlášení, že může ‚potvrdit‘, že za Trumpa by k válce nedošlo, bylo chytré - lichotí Trumpovu egu a potvrzuje něco, co Trump opakuje už měsíce," míní Bremmer.
Podle něj "si Putin získal trochu času, zatímco Trump ustupuje od svých četných oznámených termínů pro přísnější sankce proti Rusku (a sekundární sankce proti zemím, které kupují ropu od Ruska)".
Vypadá to, že Putin návštěvou Aljašky získal vše, co chtěl, poznamenal reportér americké stanice NBC.
"Špatná zpráva je, že nedošlo k příměří," řekl serveru listu Financial Times (FT) William Taylor, bývalý velvyslanec USA v Kyjevě. Naopak dobrá zpráva podle něj je, že nedošlo k Jaltě ani Mnichovu, čímž narážel na setkání představitelů USA, Británie a Sovětského svazu v roce 1945, kde si rozdělili sféry vlivu v Evropě, a na konferenci v Mnichově v roce 1938, jež skončila odstoupením českého pohraničí nacistickému Německu.
"Trump neprohrál, ale Putin jasně vyhrál," sdělil bývalý Trumpův poradce pro národní bezpečnost John Bolton televizi CNN. Podle něj Putin dosáhl většiny toho, co chtěl. "Trumpovi se toho mnoho nepodařilo," dodal.
Podle BBC Trump během prohlášení k tisku nepřímo připustil, že několik hodin jednání žádný konkrétní výsledek nepřineslo. Zdá se, že Trump opustí Aljašku s prázdnýma rukama, píše komentátor BBC Anthony Zurcher.
Podle ukrajinského poslance Oleksije Hončarenka se zdá, že Putinovi se na Aljašce podařilo získat více času. "Žádné příměří nebo zmírnění konfliktu," napsal Hončarenko na telegramu.