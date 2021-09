Tepleji už nebude. Tento týden naměříme v průměru 20 stupňů, poté se ochladí

Následující čtyři týdny budou teplotně průměrné. Nejteplejší z celého období by měl být tento týden. Maxima se na jeho začátku a také v závěru budou pohybovat okolo 20 stupňů Celsia. V dalších týdnech už se bude ochlazovat. Také srážkově by měly být nadcházející týdny průměrné. Vyplývá to z dlouhodobého výhledu počasí, který v pondělí zveřejnil Český hydrometeorologický ústav.

Na začátku tohoto týdne se minimální noční teploty budou pohybovat okolo 11 stupňů Celsia, postupně kolem osmi stupňů. Nejchladnější bude páteční ráno s teplotou kolem čtyř stupňů Celsia, objeví se také přízemní mrazíky. Přes den bude nejchladněji ve čtvrtek, kdy se nejvyšší teplota dostane na 16 stupňů. "Další týdny vycházejí průměrné. Poslední dva týdny budou nejchladnější s průměrem nejnižších nočních teplot kolem pěti stupňů Celsia a průměrem nejvyšších denních teplot kolem 14 stupňů Celsia," uvedli meteorologové z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Dlouhodobá průměrná teplota v Česku v období od 27. září do 24. října je 10,1 stupně Celsia. Nejchladnější byl v tomto období rok 1972, kdy průměr klesl na šest stupňů. Naopak v roce 1966 vystoupal na 13,3 stupně, což bylo dosud nejvíce od začátku měření. Související Letošní léto bylo jedním z nejteplejších za čtvrt tisíciletí. Navzdory výkyvům teplot Týdenní úhrny srážek by se v nadcházejících týdnech měly pohybovat okolo deseti milimetrů. Zpočátku se ojediněle vyskytnou i bouřky. Měsíční výhled vyjadřuje celkový charakter počasí, nepostihuje proto všechny možné výkyvy, upozorňuje ČHMÚ. Úspěšnost výhledu se pohybuje u teplot kolem 75 procent, u srážek kolem 65 procent. Předpověď na třetí a čtvrtý týden se často blíží dlouhodobým klimatickým hodnotám pro příslušná období.